مراسلة "القاهرة الإخبارية": هناك محاولات أمريكية لحل أزمة دخول المساعدات إلى غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الآن إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

حيث اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للضغط على حكومته للسماح بإدخال المساعدات الدولية للقطاع المحاصر.

وأوضحت "أبو شمسية" خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلينكن أبلغ نتنياهو بضرورة تسهيل عبور المساعدات عبر المعابر، والتخلي عن شروط إسرائيل المتعلقة بالإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس.

كما أشار بلينكن إلى أن المساعدات ستكون تحت إشراف مصر والأمم المتحدة، وستستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين في غزة.

وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، أن نتنياهو لم يقدم أي تنازلات في كلمته التي ألقاها بعد اللقاء، وأكد على استمرار سياسة “الردع” ضد حماس.

وأضافت أن بعض وزراء حكومته رفضوا فكرة إدخال المساعدات دون شروط، وطالبوا بتفتيش كل شحنة قبل دخولها إلى غزة.