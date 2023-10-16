الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية": هناك محاولات أمريكية لحل أزمة دخول المساعدات إلى غزة

غزة
غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الآن إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. 

حيث اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للضغط على حكومته للسماح بإدخال المساعدات الدولية للقطاع المحاصر.

وأوضحت "أبو شمسية" خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلينكن أبلغ نتنياهو بضرورة تسهيل عبور المساعدات عبر المعابر، والتخلي عن شروط إسرائيل المتعلقة بالإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس.

كما أشار بلينكن إلى أن المساعدات ستكون تحت إشراف مصر والأمم المتحدة، وستستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين في غزة.

وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، أن نتنياهو لم يقدم أي تنازلات في كلمته التي ألقاها بعد اللقاء، وأكد على استمرار سياسة “الردع” ضد حماس.

وأضافت أن بعض وزراء حكومته رفضوا فكرة إدخال المساعدات دون شروط، وطالبوا بتفتيش كل شحنة قبل دخولها إلى غزة.

 

غزة فلسطين إسرائيل احداث فلسطين القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"