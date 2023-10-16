الإثنين 16 أكتوبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة أسيوط يشرف على رسالة دكتوراة لجراحة ترميم الصمام الأورطي المستحدثة

جانب من مناقشة رسالة
جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في مناقشة رسالة دكتوراة مقدمة من الطبيب أحمد جمال ثابت، المدرس المساعد بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بالجامعة، وعنوان الرسالة:"التقييم التشريحي، والوظيفي؛ لجراحة ترميم الصمام الأورطي المستحدثة (تقنية أوزاكي) ؛باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدم".
وأشرف على رسالة الدكتوراة كل من: الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب، والدكتور ماسيمو كابوتو أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة بريستول بالمملكة المتحدة، والدكتور أحمد محمد طه الأستاذ المساعد بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد إبراهيم عبد الوهاب المدرس بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة اسيوط.

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المنشاوي: "تقنية أوزاكي" من التقنيات الرائدة في مجال جراحات القلب بدون مخاطر أو مضاعفات

وضمت لجنة المناقشة: الدكتور أيمن عبد الغفار أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة سوهاج، والدكتور محمد عياد الأستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة أسيوط.
ومن جانبه، قال رئيس جامعة أسيوط: إن هذه الرسالة تتناول تقنية أوزاكي، والتي ابتكرها العالم الياباني أوزاكي؛ حيث تُعد تلك التقنية من أحدث التقنيات الجراحية على مستوى العالم، والمستخدمة فى إجراء عمليات الصمام الأورطي، ومقارنة نتائج تلك التقنية المستحدثة بالطريقة التقليدية المتبعة سابقًا ؛ في استبدال الصمامات.

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وأشار الدكتور أحمد المنشاوي،  أن "تقنية أوزاكي"؛ تعتمد على ترميم الصمام الأورطي؛ باستخدام الغشاء المبطن لعضلة القلب من جسم المريض نفسه، مضيفًا أن التقنية نجحت في حماية المرضى، من التعرض للمضاعفات التي عادة يتعرض لها المريض؛ بعد إجراء الجراحات بالطريقة التقليدية، وحاجته إلى تناول مضادات سيولة مدى الحياة، كما أن استخدام "تقنية أوزاكي" لها أهمية اقتصادية في تخفيف العبء عن كاهل القطاع الصحي، وما يتكبده من تكلفة مالية كبيرة في توفير الصمامات الصناعية.

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ووجه رئيس جامعة أسيوط، إدارة مستشفى القلب الجامعى بأسيوط؛ ببدء الإجراءات الفعلية؛ لتطبيق " تقنية أوزاكي" في العمليات الجراحية للصمام الأورطي، بمستشفى القلب الجامعى؛ وذلك للإفادة من أهميتها الطبية، والاقتصادية، وهو ما يأتي؛ في إطار حرص مستشفيات أسيوط الجامعية على مواكبة أحدث التقنيات الطبية العالمية؛ فيما تقدمه من خدمات تشخيصية، وعلاجية، وجراحية؛ لخدمة ملايين المرضى المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية كما تقدم الدكتور المنشاوي؛ بالشكر للجنة المناقشة، على مناقشتها الثرية للرسالة.
وأشار الباحث، أن الرسالة ؛ تستهدف مقارنة أداء الدورة الدموية لدى المرضى، بعد خضوعهم لعملية الصمام الأورطى؛ بتطبيق "تقنية أوزاكي"، مقارنةً بالمرضى اللذين خضعوا  لعملية استبدال الصمام الأورطي بالطريقة التقليدية؛ وهو ما شمل فحص ومتابعة دورية لنحو (86 ) مريضًا بالمملكة المتحدة؛ وهو ما أظهر نتائج واعدة؛ لاستخدام تقنية أوزاكي؛ لعلاج مرضى الصمام الأورطي من البالغين، والأطفال، وتم منح الباحث درجة الدكتوراة، بتقدير  عام ممتاز.

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط رسالة دكتوراة جراحة القلب والصدر بكلية الطب لجراحة ترميم الصمام الأورطي المستحدثة تقنية أوزاكي

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