الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تطلق حملة موسعة للتبرع بالدم تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم

تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، نظمت جامعة أسيوط، صباح اليوم، حملة للتبرع بالدم، تحت شعار "تبرعك بدمك.. ينقذ روح"، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

وشهدت الحملة توافد أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بالجامعة، والتي تنظمها مستشفيات جامعة أسيوط، والمستمرة حتى الخميس الموافق 19 من أكتوبر الجاري،  وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأشقاء الفلسطنيين؛ من خلال تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لهم؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.

دعم المصابين في غزة


وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى، أنه تم توفير سيارتين نقل دم؛ للتبرع داخل الجامعة، أمام القرية الأوليمبية؛  وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بالجامعة؛ للتبرع بالدم، وفي أقرب نقطة لهم؛ دون تعطيل حركة العمل، أو الدراسة.


كما سيتم توفير سيارة نقل دم بجامعة أسيوط الأهلية بأسيوط الجديدة، يوم الأربعاء الموافق ١٨ من أكتوبر، ومن المقرر أن يتم نقل أكياس الدوم إلى بنك الدم الرئيس بالمستشفى الجامعي،  ومن ثم نقلها إلى قطاع غزة.


وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن جامعة أسيوط؛ تتضامن مع أهالي قطاع غزة، وهو ما يجري بشكل مستمر؛ في إطار دعم الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين، متمنيًا أن تنتهى هذه المحنة في أقرب وقت ممكن.


وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن الحملة قد شهدت توافد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بالجامعة في اليوم الأول لها، وهي بادرة طيبة تعبر عن وطنية، وحماس منتسبي الجامعة، داعيًا في هذا الإطار كافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس، وعاملين، وطلاب؛ للمشاركة في هذا العمل الإنساني،من خلال التبرع بالدم؛ إنقاذًا للأرواح، ودعمًا للجرحى في قطاع غزة.
شهد انطلاق الحملة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية.


تأتي الحملة بتنظيم مستشفيات جامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي، والدكتور هشام عبدالرحمن رئيس القسم، والدكتورة إيمان نصر الدين رئيس وحدة بنك الدم الرئيس، والدكتورة شيماء مختار المدرس المساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، والفريق المشرف بالقسم؛ بمشاركة رعاية الشباب، وأسرة طلاب من أجل مصر الجامعة، تحت إشراف الدكتور محمد حسين موسى مدير مركز ذوي الإعاقة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير إدارة رعاية الشباب.

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
أهالى قطاع غزة جامعة أسيوط حملة للتبرع بالدم تبرعك بدمك ينقذ روح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط تضامنا مع الشعب الفلسطيني

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