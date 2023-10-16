الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود مسلم: لم يتم التوصل إلى تهدئة أو دخول للمساعدات بقطاع غزة حتى الآن

محمود مسلم عضو مجلس
محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ

قال محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، إنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق تهدئة أو دخول للمساعدات بقطاع غزة، وكل ما ينشر عكس ذلك هو مزاعم غير صحيحة وغير مؤكدة.

وأكد “مسلم” خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن مصر تضغط منذ بداية الأزمة لدخول المساعدات، وتضغط بشكل سياسي للوصول لاتفاق تهدئة وحل سريع. 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الخطاب المصري منذ أول يوم هدفه الحفاظ على المدنيين، لافتًا إلى أن خطاب الرئيس السيسي أمس مع وزير الخارجية الأمريكي كان خطابًا واضحا وقويا ويعبر عن الإرادة الشعبية.

التقاء الإرادة الشعبية مع الإرادة الرسمية

وتابع: “من المرات القليلة التي نجد فيها التقاء الإرادة الشعبية مع الإرادة الرسمية في قضية فلسطين، وهناك تأييد كبير للموقف المصري في هذه القضية، والتحذيرات المصرية منذ أول يوم هو الأشرف والأكثر وضوحًا وصراحة والأكثر انحيازًا إلى فلسطين”.

السيسي الرئيس السيسي خطاب الرئيس السيسي خطاب واضحا وقويا يعبر عن الإرادة الشعبية

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