الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج

المقبلين على الزواج
المقبلين على الزواج

كشفت الإعلامية رضوى حسن، تفاصيل المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، قائلة: "إن هناك عدد كبير من المبادرات الرئاسية التي تهتم بالجوانب الصحية الخاصة بنا كمواطنين مصريين، وشملت هذه المبادرات الاهتمام بصحتنا بشكل عام".

وأضافت رضوى حسن خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة dmc، أن هناك مبادرات متخصصة خاصة بالمقبلين على الزواج على سبيل المثال، من المصريين وغير المصريين، المقيمين على أرض مصر. 

إجراءات الفحص على المقبلين على الزواج 

وأوضحت أن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، هي مبادرة في غاية الأهمية، مقدمة تحديدًا للمقبلين على الزواج، حيث تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للكشف المبكر عن مجموعة كبيرة جدًا من الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية أو غير السارية، وذلك للتأكد من خلو المقبلين على الزواج من الأمراض التي من الممكن أ يتعرضوا لها وتؤثر على حياتهم في المستقبل.

وأشارت إلى أن الفحص الطبي يتم إجراؤه واستخراج الشهادة الصحية بعد إجراء التحاليل المختلفة الخاصة بالتأكد من وجود هذه الأمراض أو عدمها للمقبلين على الزواج، ويجب ألا تقل المدة التي يتم فيها الفحص عن 14 يوم قبل الزواج.

المبادرة الرئاسية فحص المقبلين على الزواج برنامج السفيره عزيزه الكشف المبكر المقبلين على الزواج

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