الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"سمير فرج" يكشف ما وراء اجتماع الرئيس السيسى بمجلس الأمن القومى

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن مصر تلعب دورًا محوريًا في المنطقة وتسعى لخفض التصعيد ووقف العنف في قطاع غزة، محذرًا من تدهور الوضع إلى ما هو أسوأ.

وأضاف فرج في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن مصر دولة مؤسسات وتتخذ قراراتها بشكل جماعي من خلال مجلس الأمن القومي، الذي اجتمع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث تطورات الأزمة الفلسطينية.

وأوضح فرج أن مجلس الأمن القومي اتخذ عدة قرارات تشمل: التواصل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لإطلاق عملية سلام حقيقية تستند إلى حل الدولتين، إرسال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني، رفض سياسة التهجير والتصفية، حماية أمن مصر القومي، ودعوة قادة دوليين لحضور قمة إقليمية دولية في مصر يوم السبت المقبل لمناقشة المستقبل الفلسطيني.

وأكد فرج أن إسرائيل تخشى من شن هجوم بري على غزة؛ لأنه سيكون مكلفًا جدًا بالنسبة لها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تنتظر رد فعل الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن، التي قد تضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.

فلسطين غزة إسرائيل معبر رفح صالة التحرير سمير فرج

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

الدرس الذى تلقاه بلينكن

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب