"سمير فرج" يكشف ما وراء اجتماع الرئيس السيسى بمجلس الأمن القومى

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن مصر تلعب دورًا محوريًا في المنطقة وتسعى لخفض التصعيد ووقف العنف في قطاع غزة، محذرًا من تدهور الوضع إلى ما هو أسوأ.

وأضاف فرج في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن مصر دولة مؤسسات وتتخذ قراراتها بشكل جماعي من خلال مجلس الأمن القومي، الذي اجتمع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث تطورات الأزمة الفلسطينية.

وأوضح فرج أن مجلس الأمن القومي اتخذ عدة قرارات تشمل: التواصل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لإطلاق عملية سلام حقيقية تستند إلى حل الدولتين، إرسال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني، رفض سياسة التهجير والتصفية، حماية أمن مصر القومي، ودعوة قادة دوليين لحضور قمة إقليمية دولية في مصر يوم السبت المقبل لمناقشة المستقبل الفلسطيني.

وأكد فرج أن إسرائيل تخشى من شن هجوم بري على غزة؛ لأنه سيكون مكلفًا جدًا بالنسبة لها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تنتظر رد فعل الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن، التي قد تضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.