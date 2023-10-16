الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين الغربية تتحفظ على 18 طن ملح طعام مجهولة المصدر بقصد الإتجار

ملح طعام مجهول المصدر
ملح طعام مجهول المصدر

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 18 طن ملح طعام مجهول المصدر، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، داخل مطحنين لتعبئة الملح بدون ترخيص.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بزفتى والسنطة، من ضبط 18 طن ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحنين ملح بدون ترخيص.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المطحن، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز

وأسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، عن تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز قطور، وذلك خلال 24 ساعة.

المحاضر شملت عدم نظافة أدوات العجين والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وأجرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز قطور، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

محافظ الغربية ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

وشدد على مفتشى التموين بضرورة تحرير محاضر ضد تجار الأغذية الذين يقومون بغش الطعام.

مديريه التموين بالغربيه ملح طعام مجهول المصدر الغش والتدليس المستهلكين محاضر مخالفات أصحاب مخابز بلدية

مواد متعلقة

تحصين 38 ألف رأس أغنام ضد مرض "طاعون المجترات الصغيرة" بالغربية

انطلاق الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح فى الغربية

انطلاق أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات "أوقاف الغربية"

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير في كفر الزيات

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لمحطة مياه ومستشفى كفر الزيات العام

رئيس جامعة طنطا عضوا بلجنة التحكيم الدولية بمؤسسة QS الدولية

تحصين 36 ألف رأس أغنام ضد "المجترات الصغيرة" بالغربية

فوز الدكتور بهاء توفيق بمنصب نقيب الأطباء فى الغربية

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

الدرس الذى تلقاه بلينكن

بالأرقام.. المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب