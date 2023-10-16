تموين الغربية تتحفظ على 18 طن ملح طعام مجهولة المصدر بقصد الإتجار

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 18 طن ملح طعام مجهول المصدر، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، داخل مطحنين لتعبئة الملح بدون ترخيص.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بزفتى والسنطة، من ضبط 18 طن ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحنين ملح بدون ترخيص.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المطحن، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز

وأسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، عن تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز قطور، وذلك خلال 24 ساعة.

المحاضر شملت عدم نظافة أدوات العجين والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وأجرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز قطور، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

محافظ الغربية ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

وشدد على مفتشى التموين بضرورة تحرير محاضر ضد تجار الأغذية الذين يقومون بغش الطعام.