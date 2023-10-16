الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرصد بالأقمار الصناعية.. "البيئة" تواصل جهودها لمكافحة حرق المخلفات

قش الأرز
قش الأرز

أكدت د.ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استمرار جهود الوزارة في السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظة أسيوط؛ حفاظًا على جودة الهواء وتصديًا للتغيرات المناخية وذلك من خلال مجموعة من المحاور، حيث تم تجميع ما يقرب من 650 طن من المخلفات الزراعية الناتجة عن الذرة الشامية والرفيعة حتى الآن، واستخدام 150 طن منهم كعلف للماشية بواسطة الثروة الحيوانية بأسيوط، كما تم استخدام ما يقرب من 500 طن مخلفات زراعية عن طريق الشركة المصرية للصناعات التحويلية بسوهاج لاستخدامها فى صناعة الأخشاب.

أوضحت ياسمين أن فرع أسيوط قام برصد 437 حالة حرق مخلفات زراعية منذ بداية المنظومة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تُصدر منظومة الانذار المبكر بوزارة البيئة نشرات دورية بنتائج تحليل بيانات الحرائق التي تم رصدها من خلال الأقمار الصناعية ومن خلالها يتم تفعيل عدة محاور للمتابعة والسيطرة علي الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، بمشاركة وزارتى الزراعة والتنمية المحلية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى قيام فرع أسيوط بتنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على المصانع ذات الانبعاثات الكثيفة، حيث تم المرور على 21 مصنع حتى الآن، تم توجيههم لتخفيف الأحمال فى الفترات الخاصة بنوبات تلوث الهواء الجوى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة من خلال فرع أسيوط على تنفيذ حملات مرورية لفحص عادم المركبات بالتعاون مع الادارة العامة للمرور بأسيوط وشرطة البيئة والمسطحات لتخفيف حدة الانبعاثات، حيث تم فحص 445 سيارة تبين مطابقة عدد 394 سيارة ومخالفة عدد 51 للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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ويواصل الفرع حملاته التوعوية للمزارعين بالحقول والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وداخل المساجد والكنائس  لتوعية المواطنين بالاضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وما يترتب عليها من أثار صحية جسيمة وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية واعادة استخدامها، حيث تم تنفيذ عدد 71 نشاط توعوى حتى الآن.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تلوث الهواء الحادة للتغيرات المناخية المخلفات الزراعية الذرة الشامية والرفيعة

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