السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جولات ميدانية لقيادات "البيئة" لإحكام السيطرة على مصادر تلوث الهواء

حرق القش
حرق القش

تواصل قيادات وزارة البيئة متابعتها لعمل محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لإحكام الرقابة والسيطرة على مصادر التلوث المحتملة للحد منها، ومتابعة أعمال جمع وكبس قش الأرز فى المحافظات المعنية بزراعة الأرز خلال موسم الحصاد، وذلك فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة سير العمل اليومي بمحاور المنظومة على أرض الواقع، والوقوف على مدى التزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والاستفادة منها، حيث قام كل من الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية، والأستاذ ياسر عبدالله نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات، بالمرور على محاور عمل منظومة قش الأرز بمحافظات القليوبية والغربية وكفرالشيخ والشرقية والبحيرة، وذلك لمعاينة مواقع التجميع ورصد أى مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات.

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قام الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بجولة ميدانية بمحاور المنظومة فى نطاق محافظات القليوبية والغربية وكفرالشيخ، حيث تبين وجود حرق في حشائش بجوار الدائرى نطاق مدينة بهتيم، وبمشاركة الأستاذ حسام أمين مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة، وبالتنسيق مع السيد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية تمت السيطرة على الموقع، كما تم رصد عدة حرائق مخلفات زراعية بمحافظة كفرالشيخ حيث تم التنسيق مع المحافظة، والتواصل مع الدفاع المدني وإرسال عربات الإطفاء للسيطرة على الحرائق.

وقد رافق رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الجولة المهندس أحمد سعد بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسيد الأستاذ محمد قطب مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بطنطا، وممثلو مديرية الزراعة بمحافظة كفرالشيخ.

كما قام الدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية بجولة تم خلالها المرور على عدد من محاور المنظومة بنطاق محافظات القليوبية والمنصورة والشرقية، حيث تم بعض الحرائق للمخلفات الزراعية، مشيرًا إلى التعامل معها والسيطرة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم عمل عدد من اللقاءات التوعوية للمزارعين بنطاق تلك المحافظات لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة منه كأعلاف وسماد، وتوضيح العقوبات المقررة حيال المخالفين بحرق قش الأرز.

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وأشار صلاح إلى استجابة الكثير من المزارعين وقيامهم بتجميع القش ودرسه للاستفادة منه، كما شهدت عدة مناطق استقرار الوضع بها عمَّا كانت الأسبوع الماضي، نظرًا لتكثيف الجهود والتواجد المستمر للمحاور وحملات التوعية التي تمت من قبل الوزارة.

تجميع المخالفات

وفى سياق متصل وخلال جولة الأستاذ ياسر عبدالله نائب رئيس البرنامج الوطني للمخالفات المرورية على نطاق محافظة البحيرة بطريق دمنهور تبين وجود بعض الحرائق لهيش وبوص على طول مصرف قرية السبعين بإيتاي البارود، مشيرًا إلى التعامل معه والسيطرة عليه بالإطفاء بالتعاون مع الحماية المدنية بالمحافظة.

وقد تضمنت الجولة أيضًا المرور على مكان تجميع المخلفات بنها كفر سعد، حيث تم التوجيه للمحافظة بضرورة عملية الرفع ونقلها لمدفن العبور على أن تتم متابعة ذلك، كما أشار إلى التعامل مع عدد من حرائق قش أرز بطول طريق كفرالزيات طنطا والسيطرة عليها بالإطفاء الكامل بالتنسيق مع الحماية المدنية، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل محاضر للمخالفين.

وزارة البيئة مصادر التلوث الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قش الأرز حرق المخلفات الزراعية

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