الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تصعيد قيادات جديدة فى "الأبنية التعليمية": إليك الإجراءات والشروط

د. صالح الشيخ
د. صالح الشيخ

أعلن الجّهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، حاجة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة فى عدة مناصب: مدير عام الإدارة العامة لمناطق الصعيد، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القليوبية، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أسيوط، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة سوهاج، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، مدير عام الإدارة العامة للتصميم المعمارى، مدير عام الإدارة العامة لصيانة المبانى، مدير عام الإدارة العامة للملكيّة العقاريّة.

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موعد تقديم طلبات الوظائف الشاغرة 

يبدأ تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى 15 /11 /2023، وتقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة لشئون العاملين بمقر الهيئة.

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شروط التقديم للوظائف المُعلن عنها 

يشترط فى المتقدمين قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول "أ" للمتقدمين من داخل الجهاز الإدارى بالدولة، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى بالدولة، والحصول على مؤهل عال يتوائم ونوع وطبيعة العمل، وكذا القدرة على القيادة والتوجيه، واجتياز برامج التدريب طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.  

المستندات المطلوبة للتقديم 

ويتطلب شغل أيًا من الوظائف المعلن عنها تقديم طلب مرفق بالمستندات الآتية: 

بيان بالإنجازات والاسهامات السابقة ومقترحات التطوير بملف مكون من عدد (7 نسخ) وعدد (4) صور شخصية حديثة فى موعد اقصاه شهر من تاريخ النشر، ولن ينظر الى الطلبات الوارده بالبريد، ومن المقرر أن يتم إجراء مقابلات شخصية مع من يقع عليهم الاختيار فى ضوء طلبات التقديم.

التنظيم والإدارة وظائف شاغرة وظائف قيادية هيئة الأبنية التعليمية بوابة الوظائف الحكومية

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