الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن يعود إلى تل أبيب للقاء وزير الدفاع وزعيم المعارضة

غزة
غزة

عاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب اليوم الإثنين، لعقد اجتماع مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ في القدس، وفق شبكة سي ان ان الامريكية. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان يوم الاثنين إن بلينكن “ناقش ارتباطاته مع الشركاء في المنطقة وتلقى تحديثا حول الوضع على الأرض” خلال اجتماعه مع نتنياهو.

وقال ميلر إن بلينكن أكد خلال اجتماعاته مع نتنياهو وهرتسوغ دعم الولايات المتحدة لـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من إرهاب حماس”.


تفاصيل مناقشة الاجتماعات بين بلينكن ونتنياهو  

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الخارجية الأمريكية: نتنياهو أحاط بلينكن بالمستجدات الميدانية فى غزة


ووفقاً لشبكة سي ان ان الامريكية، فقد ناقش بلينكن اجتماعاته هذا الأسبوع، وحصل على تحديث للوضع على الأرض من نتنياهو
ونقلت الشبكة في تقرير لها، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر في بيان يوم الاثنين إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “ناقش ارتباطاته مع الشركاء في المنطقة وتلقى تحديثا عن الوضع على الأرض” خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ميلر إنه خلال اجتماعاته مع نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوغ في القدس، أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من إرهاب حماس”.

وناقش بلينكن مع نتنياهو “تنسيق الولايات المتحدة الوثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين”.

وناقش مع هرتسوغ “التنسيق الجاري للتركيز على سلامة وحماية المدنيين الذين تتعرضهم حماس للأذى”، وفقا لبيان منفصل، حيث ذكرت القراءات أن بلينكن ناقش الإفراج السريع عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في كلا الاجتماعين.

جاء ذلك وسط تصاعد التوترات في غزة والهجمات المتبادلة العنيفة منذ الاسبوع الماضي بين الطرفين. 

 

بلينكن إسرائيل غزة القدس الخارجية الامريكية

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