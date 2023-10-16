بحثا التطورات فى غزة.. وزير الخارجية يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها حاليًا إلى القاهرة للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة للخلوة رفيعة المستوى للمبعوثين والممثلين الخاصين في إفريقيا، حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة، التي ستنعقد يومي 17 و18 أكتوبر الجاري.

ملفات لقاء شكرى وفقيه

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكري رحب بانعقاد خلوة المبعوثين الخاصين لرئيس المفوضية في مصر.

شكري وفقيه

وثمّن "شكري" أهميتها في التشاور بشكل موسع بشأن قضايا السلم والأمن في القارة، والدور الذي يضطلع به مبعوثو وممثلو رئيس المفوضية في الانخراط والمساهمة في تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، لا سيما في الفترة الحالية التي تتزايد فيها الاضطرابات. وأكد وزير الخارجية حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم الموضوعي واللوجستي لإنجاح الاجتماعات.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا والملفات المطروحة على أجندة الخلوة رفيعة المستوى.

شكري وفقيه

وتم تناول مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية، لا سيما فى السودان ومنطقة القرن الإفريقي ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا وقضية سد النهضة، وتصاعد أعمال العنف واتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية في مناطق عدة في القارة.

وأردف السفير أبوزيد: إن شكرى تناول بقدر من التفصيل تطورات الأزمة السودانية، وما تضطلع به مصر من جهود للعمل على حل الأزمة، لا سيما فى إطار جهود دول جوار السودان، مبرزًا انفتاح مصر الدائم على التنسيق بين مسار دول الجوار وكافة الآليات والجهود الأخرى لتسوية الأزمة، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي ومنبر جدة التفاوضي، وبما يعمل على زيادة فاعلية المساعي القائمة والإسراع من رفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.

ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى بذلك، حيث استعرض رؤية المفوضية لكيفية التنسيق بين عمل الآليات المختلفة المعنية بالسودان.

من ناحية أخرى، انتقلت المناقشات إلى التصعيد الخطير في قطاع غزة وبين الجانبين الفلسطينى الإسرائيلى فى مناطق متفرقة، حيث استعرض الوزير شكرى الجهود التي تقوم بها مصر لوقف التصعيد الإسرائيلي غير محسوب العواقب فى قطاع غزة، لما له من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في القطاع، مؤكدًا ضرورة النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة واستئناف تشغيل الخدمات الحيوية.

من جانبه، أشاد رئيس المفوضية بالتعاون والتشاور المستمرين مع مصر في قضايا الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بأولويات دول القارة، مؤكدًا تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل على دفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، كما أكد التزام المفوضية بالإسراع نحو تشغيل أجهزة ومكاتب الاتحاد الإفريقي في مصر في أسرع وقت ممكن بما يمكنهم من القيام بمسئولياتهم تجاه القارة.