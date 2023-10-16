الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة النواب" تناقش خطة عملها بدور الانعقاد الرابع

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الفترة الحالية تشهد اهتماما غير مسبوقا بقطاع الزراعة، كما أن الفلاح في مصر يرى في هذه الفترة  اهتماما لم يراه عبر تاريخه.

وأوضح الحصرى، أن المزارع المصرى يستحق كل الدعم، لاسيما وأنه لم يتخلى عن دوره خلال الفترة الماضية رغم كل التحديات التى واجهتها البلاد.

وأضاف: يحسب للرئيس السيسي تلك الطفرة في قطاع الزراعة وما قام به من جهود ومشروعات قومية، وكذلك كان لجهود لجنة الزراعة بالبرلمان، دورا كبيرا في تذليل العقبات والمشكلات التى تواجه المزارعين.

وأشار إلى أنه كانت هناك استجابة سريعة من الحكومة لمطالب النواب بلجنة الزراعة، فيما يتعلق بتحديد أسعار المحاصيل قبل الزراعة وكذلك دور اللجنة في مواجهة أزمة الأعلاف وأسعار الدواجن، وأيضا أزمة سعر الأرز واستلامه بسعر أقل من سعر السوق، حيث تم الاستجابة لطلب اللجنة.

وأضاف الحصرى: أيضا كان للجنة، دورا في تطوير منظومة القطن لاستعادة عرشه، والآن نجنى الثمار حيث وصل سعر القنطار ل ١٦ ألف جنيه اليوم في محافظة دمياط،  و١٤ ألف جنيه في الدقهلية.

ضرورة الاهتمام بأسعار المحاصيل

ومن جانبه أكد النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة الاهتمام بأسعار المحاصيل، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات للأ اضي.

وأشار النائب جابر أبو خليل، إلى أن لجنة الزراعة من أهم لجان المجلس، وأعضائها علي قدر كبير من المسئولية، فيما طالب النائب حمدى سليمان، بضرورة تغيير مسار بحيرة باريس بالوادى الجديد، للاستفادة من زراعة نحو مليون و٢٠٠ فدان

وأشار النائب طلبة النحال، إلى ضرورة الاهتمام بملف الإرشاد الزراعى، وأيده النائب عصام ياسين.

ومن جانبه دعا النائب عبد الحميد الدمرداش، لمناقشة ملف التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة، وكذلك ملف الاستشعار عن بعد، وكذلك ملف التعاونيات، بالإضافة إلي موقف الزراعات التعاقدية، وتعديل قانون الزراعة، وجذب الاستثمار الزراعى.

لجنة الزراعة مجلس النواب قطاع الزراعة المزارع المصري أزمة الأعلاف اسعار الدواجن

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