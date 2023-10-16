محافظ الشرقية يُنيب "عبدالمعطي" للمشاركة في ندوة برنامج "المرأة تقود"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية وضعت ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها إدراكًا وإيمانًا بجدارتها وقدرتها على القيادة والريادة في أعلى المستويات والمشاركة في اتخاذ وصنع القرار باعتبارها شريك أساسي وقاسم مشترك في بناء وتنمية الوطن

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ للمشاركة في فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقصر ثقافة الزقازيق بهدف تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن في حضور اللواء ايهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعه الزقازيق، وايمان علي عضو الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من السيدات العاملات في المحليات والمديريات الخدمية والجامعة والمجلس القومي للمرأة..

بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية اعقبه كلمة لمستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب نقل خلالها تحيات الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية مقدما الشكر لمحافظ الشرقية والقيادات التنفيذية ولنائب رئيس جامعة الزقازيق، حيث ثم إلقاء الضوء على برامج الأكاديمية والهدف الأساسي من تأسسيها والذي يأتي استثمارا في بناء الإنسان جنبًا الي جنب مع برامج التنمية التي تقودها الدولة في كافه القطاعات، لافتًا إلى أنه خلال الـ ٤ سنوات الماضية حازت المرأة نسبة ٤٨ ٪ من حصيلة المتدربين والبالغ عددهم ٣٧ الف متدرب ومتدربة.

وأشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب إلى دور المرأه الأساسي في التأثير على المجتمع وتصدرها الصفوف الأولى في كافه الأدوار والإستحقاقات، لافتا إلى أنه إيمانًا بدورها الهام تم اطلاق حزمة برامج تدريبية من خلال الأكاديمية مدرسة المرأة تقود للتأهيل للقيادة ومنها ( المصريات المقيمات في الخارج سواء للدراسه او المغتربات مع الأزواج وتم تخريج دفعتين - المرأه تقود للتنفيذيات العام والحكومي - برنامج المرأه تقود في المحافظات المصريه - النسخه الالكترونيه ( أون لاين ) لبرنامج المرأة تقود في المحافظات )، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية من أولى المحافظات التي سيتم إطلاق تدريب برنامج المرأه تقود في المحافظات المصريه بها والذي سيستمر على مدار 23 يوم تدريبي بواقع 138 ساعه للمجموعة وذلك لكافة القطاعات ( حكومي – عام – خاص رائدات أعمال ) وفقًا لشروط الإلتحاق.

وخلال الندوة استعرضت إيمان علي عضو الأكاديمية الوطنيه للتدريب نشأة الأكاديمية بداية من إصدار السيد رئيس الجمهورية القرار رقم ٤٣٤ لسنه ٢٠١٧ بانشاء الأكاديميه الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تتبع رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى المساهمه في خلق القيادات الفاعلة بكافة قطاعات الدولة والإرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة وكذلك عرض لرؤية الأكاديمة والتي تعمل على أن تكون محفزًا فكريا ً فكريًا وحاضنة التقدم التحويلي لتنمية الإنسان، من خلال تقديم العديد من الخدمات متمثله في الإستشارات والإختبارات والإعتماد والتدريب.

كما شهدت الندوة تقديم فيلم تسجيلي عن الأكاديمية ونشأتها وما تقدمه من خدمات ومنهجية التدريب وأبرز المحاور التدريبية لبرنامج المرأة تقود بالمحافظات والذي يشمل محاور ( إدارة المشروعات – ريادة الأعمال والعمل الحر – بناء تالدولة وقيام الأمم – التوعية العامة – الإتيكيت – تكنولوجيا المعلومات – الموارد البشرية ).

والقى الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ كلمة أكد فيها أهمية الدور الهام والحيوي الذي تعمل عليه الدولة في عملية الإصلاح الإداري بكافة الأجهزة فمنذ إطلاق خطة التنمية في عام 2014 وحتى انطلاق أعمال الأكاديمية في عام 2017 تم التركيز على الإصلاح الإداري بجانب تنمية قدرات العاملين به من خلال التدريب والتأهيل لصقل المهارات الشخصية والعملية، لافتًا إلى دور المحافظة في تنمية قدرات نحو ما يقارب 352 ألف موظف وموظفة والسعي الدائم لتوفير برامج وحزم تدريبيه تساعدهم على الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أوضح نائب المحافظ أن المحافظة لديها مركزًا تدريبيًا متميزًا حاصل على شهادة الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات وتم إدراجه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي، والذي استطاع تدريب ما يقرب من ١٠ ألاف متدرب من العاملين وشباب الخريجين،مشيرا إلى عمل شراكة مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تم خلالها التدريب على الحكومة الرقمية، فضلًا عن التدريب السابق للعاملين في الجهاز الإداري للمحافظة خلال برنامج المسئول الحكومي المحترف والذي قدمته الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدًا جاهزية المحافظة للبدء في إطلاق برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية مشيدًا بالعنصر البشري الفعال داخل الجهاز الإداري وقدرته على اجتياز كافة البرامج بكل تفوق.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة مع الحضور للرد علي استفساراتهم معبرين عن تقديرهم لمجهودات الاكاديميه والبرامج التي تقدمها في كافة المجالات للارتقاء بمنظومه العمل داخل الجهاز الإداري.