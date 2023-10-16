بنجلون: نسعي لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي

قال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر"نحن سعداء لاستضافة المؤتمر الأول لدمج الشركات المصرية في سلاسل الامداد العالمية بالتعاون كل من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وتشبيك الشركات المصرية مع ممثلي شركة سيكا أمريكا. يسلط هذا الحدث الضوء ليس فقط على جودة المنتجات المصرية المتميزة ولكنه يوفر الفرصة أيضًا للشركات المصرية للتعرف على متطلبات شركة سيكا أمريكا.

ويعد المؤتمر منصة لاستكشاف فرص التعاون التي ستعود بالفائدة على الطرفين، ونحن ممتنون للاهتمام النشط من قبل شركة سيكا أمريكا ونتطلع إلى اتفاقيات مثمرة. "

نسعي لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي

قال أنطوني أدامو نائب مدير شركة سيكا أمريكا لقطاع المشتريات " يمثل هذا الحدث خطوة هامة لاستكشاف القطاع الصناعي في مصر. كما صرح ان شركة سيكا أمريكا تستهدف استيراد منتجات من الموردين المصريين بقيمة يمكن أن تتجاوز أكثر من ١٠٠ مليون دولار في قطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء بشرط أن يكون لهؤلاء الموردين القدرة على تلبية الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالشركة.

أضاف أن سوق وقطاع المواد الكيميائية والمعادن في مصر، المعروف بوجوده القوي والمتزايد بشكل سريع يلعب دورًا حاسمًا في هذا الجهد. وأوضح أن طبيعة القطاع المصري المتطور يوفر لنا فرص استراتيجية لتحسين المصادر والتي تتوافق تمامًا مع التزامنا بتحقيق القيمة والاستدامة في سلاسل الامداد الخاصة بنا.".

وصرحت حميدة احمدلو مدير المصادر الاستراتيجية بشركة سيكا أمريكا "في سعينا لتحقيق نمو مستدام، فإن ادارة شركة سيكا أمريكا تدرك قيمة التعاون مع الموردين المصريين كما اننا نود طرح فرص التمكين الاقتصادي للسوق المحلي، ويمثل هذا اليوم نقطة تحول لدراسة عميقة لفرص التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية".

يمثل هذا الحدث معلمًا مهمًا في تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية ونظرائهم من الدول الأخرى، ويوفر فرصة فريدة للشركات المحلية لعرض منتجاتها ومزامنتها مع المتطلبات الدقيقة لشركة سيكا أمريكا.

تضمن المؤتمر سلسلة من العروض من المجلس التصديري لمواد البناء والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، التي ركزت على الفرص والتحديات وأفضل الممارسات لتلبية متطلبات الشركات الدولية. واختتمت فعاليات اليوم بمناقشة وجلسة حوارية لتسهيل الحوار المفتوح حول المواضيع ذات الصلة بالتعاون ونمو الصناعة التي شارك فيها أصحاب الشركات المصرية، رؤساء المجالس التصديرية وممثلي شركة سيكا أمريكا.