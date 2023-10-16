استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

شيخ الأزهر يؤكد ضرورة رفع وعي الشباب وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة والإلحاد

وأكد شيخ الأزهر ضرورة رفع وعي الشباب وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة والإلحاد، والاستماع لهم والتعرف على ما يشغل بالهم وتفكيرهم، وتكثيف المحاضرات وورش العمل التي تهتم بتفنيد شبهات الإلحاد والأفكار المتطرفة التي تستهدف تشويه صورة الإسلام في عقول الشباب وإقصاء الدين من حياتهم، وتغييب منظومة القيم الدينية والأخلاقية من قاموس الحياة اليومية.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لجهود فضيلته في دعم قضايا تمكين الشباب والمرأة، ودور الأزهر في تبني قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا سعي جامعة كفر الشيخ لعقد بروتوكولات تعاون مع الأزهر من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للاستفادة من خبراته في تحصين الشباب وتفنيد شبهات الإلحاد والإجابة على كل تساؤلات الشباب في الشأن الديني.