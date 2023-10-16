أول تعقيب من اللجنة الأولمبية المصرية بعد اعتماد الاسكواش "لعبة أولمبية"

أبدى أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ارتياحهم الشديد بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ خلال اجتماعها فى مومباي الهند بمنح الضوء الأخضر للعبة الاسكواش بالمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس عام 2028.

أمر جيد

وأكد شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن مشاركة الاسكواش في الأولمبياد أمر جيد وسيكون اضافة للرياضة المصرية نحو التتويج في الأولمبياد نظراً لتفوق مصر الملحوظ في الاسكواش .

وأضاف العريان خلال تصريحاته الخاصة أن اتحاد الاسكواش يملك عناصر مميزة وقادرة على تصدر اللعبة عالمياً .

وكشف شريف العريان أن الخماسي الحديث مستمر في التواجد في الأولمبياد خلال نسخة لوس أنجلوس 2028 بشكل رسمي موضحًا أن منافسة الموانع كانت ضمن الأسباب في استمرار الخماسي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بديلة لرياضة الفروسية التي كان عليها العديد من التعليقات السلبية .

وأشار شريف العريان أن رفع الأثقال ضمنت تواجدها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد أن وافق الاتحاد الدولي للعبة متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية من أجل الاستمرار في الأولمبياد وأهمها أن يكون المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات مشرفة علي اللعبة.

كانت اللجنة الاولمبية الدولية برئاسة توماس باخ قد وافقت بشكل رسمى خلال اجتماعها فى مومباي الهند على مشاركة الاسكواش فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس عام 2028.

خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (EB) قبل الدورة الـ 141 للجنة الأولمبية الدولية.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية الدولية كالتالي:

البيسبول/الكرة اللينة، والكريكيت (T20)، وكرة قدم العلم، واللاكروس، والاسكواش هي الرياضات الخمس التي قدمها المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إلى جلسة اللجنة الأولمبية الدولية القادمة كرياضات إضافية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 (LA28 ) وتم اقتراح هذه الرياضات الإضافية من قبل اللجنة المنظمة لـ LA28 لنسختها من الألعاب فقط، وتمت مراجعتها من قبل لجنة البرنامج الأولمبي قبل طرحها على المجلس التنفيذي.