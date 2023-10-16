الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وجوهر: حلم طال انتظاره

رسميًا.. الاسكواش رياضة أولمبية في لوس انجلوس 2028

نوران جوهر
نوران جوهر

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الإثنين إدراج لعبة الإسكواش بشكل رسمي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ضمن خمس رياضات جديدة أضيفت لبرنامج الألعاب في 2028.

وصوت المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على توصية اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإدراج الإسكواش وألعاب الكريكيت والبيسبول وكرة القدم العلم ولا كروس.

وسوف يزيد عدد اللاعبين المشاركين في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 من 10 إلى 11 ألف و92 لاعب ولاعبة.

نوران جوهر

من جانبها أعربت نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا في الإسكواش عن سعادتها بتحقيق الحلم الذي طال انتظاره لكل عشاق اللعبة، باختيارها لتكون رياضة أولمبية في النسخة المقررة صيف 2028 بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

واختار الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش البطلة المصرية لتكون الممثلة الرسمية عن جميع اللاعبين واللاعبات في عرض ملف الترشح أمام مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية، والإجابة عن كل الاستفسارات الفنية التي تم طرحها من قبل اللجنة.

وحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية (IFAF) على الاعتراف الكامل من قبل الدورة 141 للجنة الأولمبية الدولية في مومباي، الهند، بعد الاقتراح الذي قدمه المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (EB) في مارس 2023.

الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAF) هو الهيئة الإدارية الدولية لرياضة كرة القدم الأمريكية، بما في ذلك كرة القدم الأمريكية، والتي تعد واحدة من الرياضات الخمس الإضافية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 (LA28) التي اقترحتها اللجنة المنظمة LA28 وتم تقديمها إلى جلسة اللجنة الأولمبية الدولية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى الاعتراف المؤقت الذي منحه المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في عام 2013، اثبت الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه قد استوفى جميع المعايير اللازمة للحصول على الاعتراف الكامل من اللجنة الأولمبية الدولية:

تتوافق القوانين والممارسات والأنشطة مع الميثاق الأولمبي.

وقد اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم ونفذ القانون العالمي لمكافحة المنشطات وقانون الحركة الأولمبية بشأن منع التلاعب في المسابقات.

يحافظ الاتحاد الدولي لكرة القدم على استقلاليته واستقلاليته في إدارة الرياضة.

اولمبياد لوس انجلوس جوهر ألعاب الاسكواش الاولمبية الدولية نوران جوهر

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