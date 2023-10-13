رسميًا.. الإسكواش فى أوليمبياد لوس أنجلوس 2028

أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية، اليوم الجمعة، عن الموافقة على اقتراح إدراج رياضة الإسكواش كإحدى الرياضات الرسمية المعتمدة في دورة الألعاب الأوليمبية "لوس أنجلوس 2028".

وكانت اللجنة المنظمة لأوليمبياد لوس أنجلوس 2028 قد طلبت إدراج 5 رياضات جديدة في المنافسات التي ستنظمها بعد 5 أعوام من الآن، بما فيها رياضة الإسكواش.

وعلى هامش اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأوليمبية في مومباي الهندية، تمت الموافقة على اقتراحات منظمي لوس أنجلوس بإدراج رياضات الإسكواش، البيسبول (الكرة اللينة) - الكريكت - علم كرة القدم - ولاكروس.

وقال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية، إن اختيار هذه الرياضات الخمس الجديدة يتماشى مع الثقافة الرياضية الأمريكية وسيعرض الرياضات الأمريكية الشهيرة للعالم، بينما يجلب الرياضات الدولية إلى الولايات المتحدة.

وزاد: "هذه الرياضات ستجعل دورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس فريدة من نوعها، إن إدراجهم سيسمح للحركة الأوليمبية بالتفاعل مع مجتمعات الرياضيين والمشجعين الجدد في الولايات المتحدة والعالم".

ويتبقى اعتماد اللجنة الأوليمبية فقط للرياضات الجديدة خلال اجتماعهم في مومباي هذا الشهر.

الإسكواش رياضة أوليمبية لأول مرة في التاريخ

وبذلك ستتواجد رياضة الإسكواش للمرة الأولى في التاريخ بدورة الألعاب الأوليمبية، الأمر كذلك ينطبق على رياضة علم كرة القدم، فما تعود رياضات البيسبول والكريكيت واللاكروس للمنافسات الأوليمبية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية الأولمبياد للمرة الأولى منذ 32 عامًا، مع العلم أن النسخة المقبلة للأوليمبياد ستُقام في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم يتضمن برنامج أوليمبياد لوس أنجلوس منافسات الرقص (البريك دانس) بعد ظهورها لأول مرة في أوليمبياد باريس العام المقبل وكذلك سباقات السيارات والكيك بوكسينج والكاراتيه.

وتُعد إضافة رياضة "الإسكواش" بمثابة الخبر السار للرياضة المصرية، لتفوق الرياضيين المصريين في تلك اللعبة، حيث تملك مصر عددًا من الرياضيين المميزين في تلك اللعبة مثل علي فرج ونور الشربيني وغيرهما.