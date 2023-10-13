الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الإسكواش فى أوليمبياد لوس أنجلوس 2028

علي فرج ونور الطيب
علي فرج ونور الطيب

أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية، اليوم الجمعة، عن الموافقة على اقتراح إدراج رياضة الإسكواش كإحدى الرياضات الرسمية المعتمدة في دورة الألعاب الأوليمبية "لوس أنجلوس 2028".

وكانت اللجنة المنظمة لأوليمبياد لوس أنجلوس 2028 قد طلبت إدراج 5 رياضات جديدة في المنافسات التي ستنظمها بعد 5 أعوام من الآن، بما فيها رياضة الإسكواش.

وعلى هامش اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأوليمبية في مومباي الهندية، تمت الموافقة على اقتراحات منظمي لوس أنجلوس بإدراج رياضات الإسكواش، البيسبول (الكرة اللينة) - الكريكت - علم كرة القدم - ولاكروس.

وقال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية، إن اختيار هذه الرياضات الخمس الجديدة يتماشى مع الثقافة الرياضية الأمريكية وسيعرض الرياضات الأمريكية الشهيرة للعالم، بينما يجلب الرياضات الدولية إلى الولايات المتحدة.

وزاد: "هذه الرياضات ستجعل دورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس فريدة من نوعها، إن إدراجهم سيسمح للحركة الأوليمبية بالتفاعل مع مجتمعات الرياضيين والمشجعين الجدد في الولايات المتحدة والعالم".

ويتبقى اعتماد اللجنة الأوليمبية فقط للرياضات الجديدة خلال اجتماعهم في مومباي هذا الشهر.

الإسكواش رياضة أوليمبية لأول مرة في التاريخ 

وبذلك ستتواجد رياضة الإسكواش للمرة الأولى في التاريخ بدورة الألعاب الأوليمبية، الأمر كذلك ينطبق على رياضة علم كرة القدم، فما تعود رياضات البيسبول والكريكيت واللاكروس للمنافسات الأوليمبية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية الأولمبياد للمرة الأولى منذ 32 عامًا، مع العلم أن النسخة المقبلة للأوليمبياد ستُقام في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم يتضمن برنامج أوليمبياد لوس أنجلوس منافسات الرقص (البريك دانس) بعد ظهورها لأول مرة في أوليمبياد باريس العام المقبل وكذلك سباقات السيارات والكيك بوكسينج والكاراتيه.

وتُعد إضافة رياضة "الإسكواش" بمثابة الخبر السار للرياضة المصرية، لتفوق الرياضيين المصريين في تلك اللعبة، حيث تملك مصر عددًا من الرياضيين المميزين في تلك اللعبة مثل علي فرج ونور الشربيني وغيرهما.

اللجنة الأولمبية الدولية الاسكواش لوس أنجلوس 2028 لوس أنجلوس توماس باخ

الأكثر قراءة

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

على قدورة يعتزل الغناء: "حصلّى شىء غيّر حياتى.. وأتبرأ مما قدمته"

حازم عمر يصل إلى مقر "الوطنية للانتخابات" لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

الهلال الأحمر تستقبل طائرة مساعدات تركية لغزة بمطار العريش (فيديو وصور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم