محافظ الشرقية يلتقي مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية بمكتبه بالديوان العام، وذلك على هامش زيارته للمحافظة للمشاركة في فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية".

والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقصر ثقافة الزقازيق بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية لدفع عجلة التنمية، بحضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدولة لم تدخر جهدا في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا

و أكد محافظ الشرقية أن الدولة لم تدخر جهدا في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا حتي أصبحت في صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف وذلك ايمانًا منها بدور ومكانة وقدرات المرأة والتي أثبتت جدارتها على الصعيدين الدولي والمحلي فتاريخ المرأة عبر العصور المختلفة مشرف وحافل بالإنجازات تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري.

و رحب محافظ الشرقية بزيارة مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية للمحافظة مثمنًا مجهودات الأكاديمية في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات وصقل خبراتهم ومهاراتهم للاستعانة بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب فريد يقوم علي أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه أعرب مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية عن سعادته لزيارة محافظة الشرقية للمشاركة في فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" والذي يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن مقدما الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر للمرأة الشرقاوية وإتاحه الفرصة لمشاركتها في كافة الفعاليات المختلفة باعتبارها الإدارة الداعمة والقوة المساندة لتقدم ونهوض البلاد