اعتذروا للعالمي محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

الرجولة مواقف.. والرجال افعال وليست اقوال..

‏الوطنية "مش بالكلام".. والدعم "مش بالكلام".. والمساندة "مش بالكلام"..

‏تعجبت واستاءت من الحملة الشرسة ضد نجمنا العالمي محمد صلاح طوال اليومين الماضيين لمجرد أنه لم يكتب تويته على صفحته علي السوشيال ميديا لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين..

‏وتعرض صلاح لهجوم شرس مؤخرا خاصة بعد قيام نجوم الكرة المصريين والعرب بنشر تويتات تضامن مع الفلسطين في مقدمتهم الجزائري رياض محرز والنجم السنغال ساديو مانيه ونجومنا المصريين المحترفيين مصطفى محمد والنني وتريزيجيه وأحمد حسن كوكا الذين اعلنوا على صفحاتهم دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

‏وتعجبت من حملات التشويه الكبيرة التي وجهت للنجم محمد صلاح على صفحات السوشيال بغرض التقليل والإساءة منه وكأنه هناك من يتعمد إلى التقليل والإساءة الي رموزنا الكروية والوطنية.

عفوا مصر بلد الوطنية، بلد الوطنيين والابطال وهم خير جند الارض الي يوم الدين.

‏ومن مساوئ السوشيال ميديا انها تجعل " اي حد بيفتي ويهاجم ويسيئ للاخرين بسهولة ".

السوشيال ميديا اصبحت خطر يهدد ويفكك الترابط الاجتماعي المصري لأن كل من "هب ودب" من غير المتخصصين بينتقدوا ويهاجموا دون دراية او علم او معرفة ببواطن الامور..

بصراحة السوشيال جعلت اللي "مش فاهمين يشوهوا صورة رموزنا المخلصين".

‏ولكن صلاح اعلن موقفه بقوة ووضوح واعلن دعمه فعليا للفلسطينيين وتبرع بمبلغ مالي ضخم إلى الأشقاء الفلسطينيين يؤكد أنه رجل افعال وليس أقوال.. بيؤكد ان دوره فعال وليس كلام وأقوال..

‏كنت حزين بسبب الحملة الشرسة ضد محمد صلاح لأنها حملة ظالمة خاصة أنه سبق وأعلن موقفه من قبل بتضامنه اكثر من مرة مع الأشقاء الفلسطينيين، وليست هذه هي المرة الأولى.

الحكاية مش كلمتين هايكتبهم صلاح علي صفحته ولكن كان دعمه الفعال اكبر تضامن مع الأشقاء واكبر صفعة للمتربصين.

والتمس العذ لمحمد صلاح لأنه لم يكتب تويته علي صفحته..

ولابد أن نحترم موقف صلاح وتعاقداته باعتباره نجم عالمي، وانه مرتبط بعقود عالمية ضخمة تمنعه من استخدام السوشيال في الاغراض غير الرياضية.. ولابد ان نعترف ان صلاح نجم شباك وينافس علي المراكز الاول للقب افضل لاعب في العالم، ولذلك صلاح يختلف عن محرز ومانيه ومصطفي محمد وكوكا وتريزيجية، وان شروط عقوده تختلف عن هؤلاء النجوم العرب،

ولابد ان يحترم صلاح تعاقداته ولا يخل بشروطها تقديرا لإسمه ونجوميته لأنه نجم الصف الاول عالميا .

صلاح يحترم عقوده ليس من أجل المال ولكن من اجل الحفاظ علي ما وصل اليه من مكانه عالمية باعتباره افضل نجم مصري وعربي في تاريخ الكرة العالمية ولايريد ان تهتز صورته كسفير لمصر والعرب.

وجاء رد صلاح قويا ومحترم علي كل منتقديه ، كان رد اكبر واقوي من مجرد كلمتين سيكتبهم علي صفحات السوشيال.

للاسف ان بعض الجماهير هاجمت صلاح بشراسه وأجرت مقارنات ظالمه وغير مقنعة بينه وبين باقي النجوم المصريين والعرب الذين اكتفوا بكتابة كلمتين علي صفحاتهم لدعم الأشقاء الفلسطينين.

‏واعجبني موقف صلاح بدعم الفلسطينيين عن طريق بلده مصر، حيث قام بالتبرع بالمبلغ المالي للفلسطينيين عن الهلال الأحمر في مصر من أجل يرسل مساعدات طبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين، ويتم ارسال هذه المساعدات الطبية عن طريق بلدهم الثاني مصر ، الشقيقة الكبري لكل العرب وام الدنيا كلها.

‏موقف صلاح بدعم الفلسطينين عن طريق شرعي حكومي مصري " الهلال الاحمر المصري " يؤكد انه صاحب مواقف ووطنية ويحترم بلده "شعب وحكومة" ويقدر قيادتها الحكيمة ويدعم الفلسطينيين بقوة امام العالم ويساندهم بصدق وفعل وليس بالكلام فقط.

‏ولذلك اطالب كل من انتقد وهاجم محمد صلاح بأن يتقدم له باعتذار فوري ورسمي على السوشيال ميديا مثلما هاجموه وذبحوه بكلامهم غير الواعي.

‏وللمرة الثانية اشيد بحرص صلاح علي ان يقدم الدعم الي فلسطين عن طريق مصر ليؤكد للعالم كله أنه نجم وطني يعشق ويحترم بلده ويعتز بعروبته.



‏رسالة أخيرة إلى جماهير السوشيال ميديا لا تتعجلوا في الحكم على الناس ولا تسيئوا لرموزنا الرياضية والوطنية لأن مصر مليئة بالعديد من الرموز الوطنية المخلصة في كل المجالات، رموز تقدم دعم عملي وفعلي للقضايا المصرية والعربية والإنسانية دون الإعلان عنها في وسائل الإعلام والسوشيال..

‏و " ليس كل ما يعرف يقال ".

‏اعتذر لمحمد صلاح واعلن دعمي لكل رموزنا الرياضية والوطنية..

وتبقى مصر والامة العربية شامخة وسط كل الأمم.