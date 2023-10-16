محمود الحلواني: أغنيات مرسي عزيز تتسم بالصبغة الدرامية.. وأعطى للشعر الغنائي الكثير

"إن طريقتي في كتابة الأغنية في منتهى القسوة، فقد تستغرق مني كتابة أغنية واحدة أكثر من 30 يومًا من السهر، حتى الصباح، وبعد كل ذلك كنت أعتقد أنني سأجد من يقدر عملي، أو أن أترك أثرًا كبيرًا.. " لله يا زمري" وكله عند العرب صابون"، كلمات قالها الشاعر الراحل مرسى جميل عزيز في حوار له أجراه في مجلة الكواكب، رصدها الكاتب محمود الحلواني في كتاب "مرسى جميل عزيز.. متخيل شعبى ورومانسية خضراء"، الصادر عن الهيئة العامة للكتاب.



وقال المؤلف في مقدمة الكتاب: لم أشأ تقسيم هذا الكتاب إلى أبواب وفصول، ورأيت أنه من الأنسب تقديمه في عناوين منفصلة متصلة، يؤدي بعضها إلى بعض، وقد حاولت الوقوف فيه على أبرز ملامح شعرية مرسي جميل عزيز كما تتجلى في أغنياته المكتوبة بالعامية، أو على نحو أدق، في قسم من هذه الأغنيات، يتسم أكثر بعدد من السمات والملامح ذات الطابع الشعبي.



واستكمل: يكتنز بالكثير من عناصر الثقافة الشعبية، وقد مهدت لذلك بإلقاء نظرة على موقف النقد من شعر العامية بشكل عام، ومن شعر الأغنية خاصة، كما حاولت الوقوف على عدد من الإمكانات التي توفرت للشاعر، والتي وفرها هو لنفسه، والتي أحسب أنها شكلت الأسس التي أقام عليها مُتَخَيّله الشعري، واستطاع تحويلها إلى قدرات وأدوات خاصة تميزه وتؤكد خصوصيته كشاعر غنائي.



وأشار الحلواني إلى أن أغنيات مرسي عزيز، من خلال مقدمة الكتاب أيضًا: تتسم بالصبغة الدرامية، وفي الطريق إلى قراءة منجز الشاعر أعدت تأمل عدة مفاهيم تتصل بالأغنية من خلال إقامة حوار معها، في محاولة لاكتشاف حدود علاقات بعضها ببعض، وهي مفاهيم: أغنية، وغنائي ودرامي.

أغنيات مرسي جميل عزيز



وتابع: فيما تلا ذلك التمهيد توقفت عدة وقفات تطبيقية أمام سمتين رئيسيتين رأيت أنهما الأكثر بروزًا في أغنيات مرسي جميل عزيز، والأكثر دلالة على ما يميزها شعريًا، وهما الحضور الشعبي النشط، ووفرة العناصر والقيم الدرامية، وقد تعرفت خلالهما على طبيعة المُتخَيّل الذي أسس له شاعرنا في الأغنية المصرية، والذي اعتبرته متخيلًا شعريًا جديدًا وحاولت استجلاء مكوناته عبر أكثر من ملمح يتكرر ظهوره في أغنيات شاعرنا.



وأشار الحلواني إلى أنني رأيت أنه يحتوي على ثلاث مكونات أساسية وهي: المكون الثقافي والمعرفي، والمكون الدرامي، ثم المكون التشكيلي بما يحتويه من حقول ومرجعيات استعارية شعبية، يرجع إليها الشاعر في تشكيل متخيله، وأخيرًا، خصصت عددًا من المحاولات التطبيقية للنظر في علاقة الإيقاع ببناء الصورة، وتشكيل المعنى، وقد تعاملت معه بوصفه أحد العناصر المهمة في تشكيل الصورة الشعرية في كثير من أغنيات مرسي جميل عزيز، وهو ما ختمت به الكتاب.

الجوانب الشعرية للشاعر عزيز مرسي



ولفت إلى أنه بعد هذا جهد سنوات طويلة من محاولات النظر وإعادة النظر، من البناء والهدم والبناء، من الإضافة والحذف، ومع ذلك، هذا ليس مرسي جميل عزيز كله، إنما هو جانب واحد من جوانب عطائه الشعري، وقد قررت بعد طول تأمل ومراجعة لما قدمه أن أقصر كتابي عليه وحده، وقد أيقنت أن عطاء الشاعر كله يحتاج إلى عدد من الوقفات الأخرى التي تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد لإنجازها، وهو ما أسعى لإنجازه إن شاء الله في جزء آخر من الكتاب.



وقال الحلواني: التفت الروائي خيري شلبي في كتابه إلى علاقة مرسى جميل عزيز الخاصة بالفولكلور، واقتطع من الأغاني ما يصلح كأمثلة على تلك العلاقة، كما التفت إلى بعض سمات أخرى وأشار إليها عبر تمثيلات مجتزأة من النصوص.

وهو كتاب جميل ومهم في بابه، استطاع الكاتب خلاله أن يضع يده برهافة على الكثير مما يميز شعرية مرسي جميل عزيز، ولكن لم يكن من بين اهتماماته تقديم قراءة جمالية للنصوص ذاتها، كوحدات نصية، الأمر نفسه نجده في كتاب الدكتورة نعمات أحمد فؤاد عن أحمد رامي، في الجزء الذي خصصته لأغنيته، وقريب من ذلك ما نجده في تناول فرج العنتري- الباحث في الأدب والفنون الشعبية لأغنية بيرم التونسي.

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