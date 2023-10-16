تقرير: مصر تشغل المركز 70 وفقا لمؤشر الأمن الغذائي عام 2024

كشف تقرير لوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية حول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية 2023-2024 والتى حصلت الدستور على نسخة منه، أنه وفقا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022 تأتي مصر في المرتبة 77 عالميا والمرتبة 13 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الأمن الغذائي حيث جاءت ضمن الدول التي شهدت تحسنا في مركزها في عام 2022 ومن المتوقع ان تشغل المركز 70 في عام 2024 في المؤشر العام.

وكشف التقرير أن مصر سجلت أعلى الدرجات في ركيزة القدرة على تحمل التكاليف وتكمن نطاق القوة في مصر في تأمين الغذاء بأسعار معقولة للسكان من خلال برنامج وبرامج شبكات الأمان وإدارة أسعار المواد الغذائية بالمقارنة مع دول أخرى بالمنطقة ويعد أداء مصر من أفضل في مجال الاستدامة والتكيف ويرجع ذلك إلى إدارة مخاطر الكوارث بشكل أقوى ومع ذلك لا تزال هناك حاجة لتحسين جوده الغذاء ومراعاة معايير التغذية وتحسين التنوع الغذائي، بالاضافة إلى تسيير توفير المدخلات الزراعية للمساعدة في تحسين بيئة الأمن الغذائي بشكل عام.

مؤشر الأمن الغذائي

ويوضح مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022 تدهور وضع الغذاء عالميا نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وانتشار الجوع على نطاق غير مسبوق ويرصد المؤشر ضعف النظام الغذائي على مر السنين الى جانب الصدمات التي تعرض لها العالم في الفترة من 2020 إلى 22 2022 بما في ذلك أزمة كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع اسعار السلع الأساسيه حيث تؤدي هذه الصدمات الى تفاقم القضايا التي تهدد الأمن الغذائي وتضعف قدره النظام الغذائي على الصمود ويعكس هذا القصور مشاكل هيكلية ومخاطر كبيره في النظام الغذائي العالمي والتي تشمل على سبيل المثال الحصر تقلبات الانتاج الزراعي ونضره الموارد الطبيعيه وزيادة عدم المساواه الاقتصاديه وتقلب التجارة وسلاسل العرض وتحتل فنلندا المركز الاول ضمن أفضل الدول أداء في عام 2022 ثم ثلاثه ايرلندا في المركز الثاني والنرويج في المركز الثالث ضمن أفضل الدول أداءً.