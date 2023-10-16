أسوشيتد برس: بايدن لم يحسم زيارته لإسرائيل الأيام المقبلة

يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة، لكن لم يتم التوصل لرأي حاسم، حسبما قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة أسوشيتد برس.

بايدن قد يزور إسرائيل

وقالت الوكالة إن الرحلة ستكون فرصة لبايدن ليؤكد شخصيًا للشعب الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تقف بثبات خلفه، لكنه سيأتي وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي التحرك الإسرائيلي الوشيك إلى غزة إلى إشعال حرب أوسع نطاقًا ذات عواقب إنسانية مدمرة.

ويمكن أن يُنظر إلى وجود بايدن على أنه خطوة استفزازية من قبل حماس وإيران، أو من المحتمل أن تعتبره الدول العربية بمثابة استفزاز مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

وكان وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يسافر بالفعل حول الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، في محاولة لمنع الحرب مع حماس من إشعال صراع إقليمي أوسع.

سوليفان: نتعاون مع مصر من أجل إجلاء الأمريكيين فى غزة

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، في مقابلة مع قناة "ABC News" الأمريكية، إن هناك تعاونًا مع مصر من أجل إجلاء الأمريكيين في غزة.

ووفقًا لما نقلته القناة الأمريكية، فقد قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: إن الولايات المتحدة تحث الأمريكيين على الخروج من غزة عبر مصر وسط تصاعد الحرب بين إسرائيل وفلسطين.

وقال جيك سوليفان لقناة ABC: "لقد عملنا على مدار الساعة. لدينا فريق كامل متخصص لا يعمل إلا على هذا الأمر، وهو مساعدة المواطنين الأمريكيين الموجودين في غزة على أن يتمكنوا من الحصول على ممر آمن عبر المعبر الحدودي إلى مصر".

وقال سوليفان: "لقد كان ذلك صعبًا بسبب العمليات المستمرة"، وقال سوليفان: "هدفنا هو التأكد من أن كل أمريكي موجود في غزة لديه ممر آمن للخروج، ولن يهدأ لنا بال حتى يحدث ذلك".