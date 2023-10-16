رويترز: اتفاق مصرى إسرائيلى أمريكى على وقف إطلاق النار لساعات فى جنوب غزة

اتفقت مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على وقف إطلاق النار في جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

ومن المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار، اليوم الإثنين، في الساعة السادسة صباحًا بتوقيت جرينتش، والذي يتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وسبق وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "فوكس نيوز": إن مصر مستعدة للمساعدة في إجلاء الرعايا الأمريكيين وإخراج الأشخاص، بشرط إدخال المساعدات إلى غزة.

إدخال المساعدات

وقال بلينكن: "إن جهود إجلاء الرعايا الأجانب من قطاع غزة تعرقل من قبل الإسرائيليين"، متابعًا: "في الوقت نفسه، مصر على استعداد تام- ونحن نعمل معهم- لتوصيل المساعدة". وأضاف: "ونحن نعمل على وضع نظام العمل مع الأمم المتحدة، والعمل مع مصر، والعمل مع الدول الأخرى، للتأكد من إمكانية وصول المساعدات إلى غزة، ووصولها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".

الهلال الأحمر الفلسطينى: استهداف محيط مستشفى القدس بـ5 غارات فى أقل من دقيقة

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باشتداد القصف الإسرائيلي في محيط مبنى مستشفى القدس، اليوم الإثنين، واستهدافه بـ5 غارات في أقل من دقيقة.

وأوضحت الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف المتواصل يمنع الأطقم الطبية من التحرك لتلبية نداءات الاستجابة.

وحذر مسئولون أمريكيون كبار، أمس الأحد، من احتمال تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" واتساع نطاقه إلى أنحاء الشرق الأوسط، وقالوا إنهم قلقون من احتمال مهاجمة جماعة حزب الله اللبنانية شمال إسرائيل أو احتمال اشتراك إيران.

وتوجهت مجموعة أخرى من السفن الحربية الأمريكية إلى المنطقة في استعراض للقوة يهدف إلى الحيلولة دون حدوث مثل هذا التصعيد.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، السبت، عن نشر حاملة طائرات ثانية، ووصف ذلك بأنه دلالة على "عزمنا على ردع أي دولة أو جماعة تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".