الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرة التخطيط تنعى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط الأسبق

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

نعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط الأسبق الذي وافته المنية أمس.

وزيرة التخطيط تبحث مع سفير هولندا تعزيز سبل التعاون

وفاة وزير التخطيط الأسبق 

وتوجهت الدكتورة هالة السعيد بخالص العزاء إلى أسرة الدكتور محمد عثمان، داعية الله أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته في فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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التخطيط: 529.7 مليار جنيه دعمًا للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة لعام 2023/ 2024

من هو الدكتور عثمان محمد عثمان؟ 

 يشار إلى أن الدكتور عثمان محمد عثمان شغل منصب وزير التخطيط خلال الفترة من 2001 حتى 2006 ومنصب وزير التنمية الاقتصادية خلال الفترة من 2006 حتى 2011.

مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى وقت سابق مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية، حيث تبنّت الحكومة خلال عام 22/2023 مجموعة حزم سياسات وبرامج تستهدف توفير مزيدٍ من الحماية الاجتماعية للفئات مُتوسطة ومُنخفضة الدخل، وكان الإعلان عن الحزمة الأولى في أوائل العام المالي 22/2023، بتكلفة إجماليّة 68 مليار جنيه، وشملت هذه الحزمة تعزيز مُخصّصات برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد الـمُستفيدين منه إلى نحو ٥ مليون أسرة بتكلفة إضافية مقدارُها ٥٫٥ مليار جنيه، واستمرار العمل على توفير التمويل الـمطلوب لبرنامج حياه كريمة، والذي يستهدف تحقيق التنمية الريفيّة الـمُتكاملة، إلى جانب قيام وزارة الـمالية بتحمّل تكاليف تأجيل الضريبة العقارية لعددٍ كبير من الأنشطة والقطاعات الصناعيّة لـمُدّة ثلاثة أعوام بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو ١٫٥ مليار جنيه، كما أعلنت الحكومة عن الـمجموعة الثانية من حزم الحماية الاجتماعيّة لتُغطّي الربع الثاني من عام 2023 (أبريل – يونيو)، وعام 23/2024، بإجمالي تكلفة 190مليار جنيه، يخُص الفترة الأولى 40 مليار جنيه، والفترة الثانية 150 مليار جنيه، وتشمل 95 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش "تكافُل وكرامة"، بجانب 55 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الـمعاشات.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وزارة التخطيط

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