نقيب الصحفيين الفلسطينيين: قضيتنا بأمان طالما فى يد مصر (فيديو)

ثمن ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطنيين، دور مصر الداعم الدائم للشعب الفلسطيني.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن مصر دائما داعمة للقضية الفلسطينية، حيث تسهم في إدخال المساعدات ووقف الحرب المجرمة في حق الشعب، معقبا: "نحن نثق بهذا الدور فالقضية الفلسطينية بأمان طالما في يد مصر”.

وتابع أن الجانب الإسرائيلي يتحدث عن مصر بشكل سلبي ويحاول تشويه صورتها من خلال تعبيره عن رفضه لدورها الضاغط بكل ثقله الإقليمي والدولي لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة إنقاذ شعبها وأرضها.

وتابع نقيب الصحفيين الفلسطينيين أنه يتم التواصل مع نقابة الصحفيين المصرية والنقابات العربية لتوثيق الأحداث في قطاع غزة، بالإضافة إلى إرسال رسائل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.