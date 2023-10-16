الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية لـ29 أكتوبر

تزوير
تزوير

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 29 أكتوبر. 

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حبس ميكانيكى بتهمة قتل مسن لسرقة سيارته فى التجمع

وكشفت التحقيقات أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

محكمة جنايات القاهرة الجهات الحكومية التحقيقات معلومات جنائية المحررات الرسمية مبالغ مالية نشاطه الإجرامى

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