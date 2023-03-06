ضبط عصابة تزور الأختام والمحررات الرسمية فى القاهرة

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لبعض الجهات والهيئات المختلفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد المحررات الرسمية وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. متخذان من محل ملك أحدهما كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل المشار إليه.. وعُثر بحوزتهما على (هاتفى محمول- مبلغ مالى - عدد من الأوراق والأختام والأدوات والأجهزة والخامات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، والهاتفى لتسهيل الاتصال بعملائهما.