إسبانيا تسقط النرويج بهدف فى عقر دارها وتصعد برفقة اسكتلندا إلى يورو 2024

التحق منتخبا إسبانيا واسكتلندا بركب المتأهلين لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا الصيف المقبل.

وتغلب منتخب إسبانيا 1 / صفر على مضيفه منتخب النرويج، مساء الأحد، في الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

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إسبانيا واسكتلندا يتقاسمان الصدارة

وتقاسم منتخبا إسبانيا واسكتلندا صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، بعد خوضهما 6 مباريات في المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب النرويج، الذي لعب 7 لقاءات ولم تبق له سوى مواجهة واحدة في التصفيات، عند 10 نقاط في المركز الثالث، ليصبح أقصى رصيد من الممكن أن يصل إليه بنهاية المجموعة هو 13 نقطة.

ويحتل منتخب جورجيا المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من 6 لقاءات، عقب فوزه 4 / صفر على ضيفه منتخب قبرص، متذيل الترتيب بلا نقاط، في وقت سابق اليوم بنفس الجولة.

وكان المنتخب الإسباني الطرف الأفضل في المباراة، التي جرت بالعاصمة النرويجية أوسلو، حيث كان الأكثر إهدارا للفرص في الوقت الذي ظهر فيه منتخب النرويج، بقيادة نجمه الشاب إيرلينج هالاند، بشكل باهت للغاية وعجز عن تهديد مرمى الضيوف طوال الـ90 دقيقة لينال خسارة مستحقة.

وتقمص النجم الواعد جافي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف منتخب إسبانيا الوحيد في الدقيقة 49.