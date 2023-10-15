عنتر مصطفى يكشف تفاصيل قصيدة "خرج الغواني" لحافظ إبراهيم

قال الشاعر أحمد عنتر مصطفى، إن هناك شهادتين لحافظ إبراهيم من طه حسين وإبراهيم المازني، وقد نشأ بين السيف والمدفع كما قال المازني، فكان أفصح لسان تنطق به الصحف، ويعد فخرًا لأحد شام كان أو غير شام.

وأضاف خلال ندوة "شوقي وحافظ" التي ينظمها بيت الشعر التابع لصندوق التنمية الثقافية بالحسين، ويشارك في الندوة الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والدكتور أحمد درويش، والشاعر أحمد عنتر مصطفى، والإعلامية سها النقاش، والفنان أشرف على، فكان حافظ في الحس الساخر فهو كان ضمن مجموعة التفوا حول الإمام محمد عبده، وكان مشغول في المجالس ويردد في شعره ما يدور في المجالس.

وتابع مصطفى: “وكان يؤم السرادقات التي كان يلقي فيها حافظ شعرًا مجموعة من الناس الشعبيين والبسطاء الذين يرتدون الجلابيب ويهللون له بينما كان يؤم مجالس شوقي مجموعة من الذين يرتدون الطرابيش”.

وكشف عنتر مصطفى عن تفاصيل قصيدة مجهولة لم ينشرها حافظ إبراهيم بعنوان "خرج الغواني" في مظاهرة النساء في ثورة 1919، يتحدث فيها عن النساء وبطولاتهن مع الرجال، ولم ينشرها في وقتها.

وأوضح عنتر أننا فقدنا قصائد كثيرة لحافظ إبراهيم بسبب عمله في دار الكتب الذي وصل للمعاش حتى حصل على 30 جنيهًا وهو قد خرج على المعاش.

ونوه عنتر إلى أن حافظ كان بارع في القصائد الساخرة ومن ضمن تلك القصائد التي كتبها عند قدوم اللورد كرومر، وغيرها من القصائد التي تتحدث عن الجوع والفقر والتعليم بشكل ساخر.