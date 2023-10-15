الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. القومي للمسرح يحتفل الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة

ذكرى الـ 50 لانتصار
ذكرى الـ 50 لانتصار حرب أكتوبر

ينظم مساء غد الإثنين المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، احتفالية موسيقية غنائية بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على خشبة المسرح القومى. 

وتقام الاحتفالية تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج  خالد جلال، ومن المقرر أن تحيي الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغانى الوطنية التراثية منها: "يا مصر يحميكي لأهلك"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية"، "عاش اللي قال" غناء الفنان أحمد محسن، "سالمة يا سلامة"، "عظيمة يا مصر"، "عبد الودود"، "أحلف بسماها وبترابها"، "مصر التي في خاطري" غناء الفنان ماهر اسماعيل، "اسلمي يا مصر مع بلادي بلادي" غناء المجموعة، وأغنيتي: "حبيبتي من ضفايرها"، "حلوة يا بلدي".

 

المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية الفنان ايهاب فهمي إيهاب فهمي لذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر أكتوبر المجيدة المسرح القومى

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