الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي هاتفيًا مع رئيس وزراء النرويج التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة.

وأكد الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج، أهمية العمل الحثيث على وقف التصعيد وحماية المدنيين ومنع استهدافهم وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج على ضرورة دفع جهود التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".