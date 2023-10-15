الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا: اليوم دق ناقوس الخطر لتقديم المساعدات إلى غزة

الأونروا
الأونروا

قالت الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، يوم الأحد، إن الغارات الإسرائيلية القاتلة على غزة أدت إلى “كارثة إنسانية غير مسبوقة” مع ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 2670 شخصًا وإصابة 9600 آخرين.

من جانبه، قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في حديثه للصحفيين:"لم يتم السماح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية".

أضاف في بيان نشرته الجارديان: "دق ناقوس الخطر بأنه اعتبارا من اليوم، لم يعد زملائي في الأونروا في غزة قادرين على تقديم المساعدة المساعدة الإنسانية وأنا أتكلم".

ومنذ قليل، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إنهم يطالبون العالم حاليًا بالتدخل للإسراع في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ووقف الترحيل القسري للمدنيين الفلسطينيين.

استئناف إمدادات المياه إلى غزة

وبعد محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل، إن إمدادات المياه ستستأنف إلى جنوب غزة.

وأضاف وزير الطاقة الإسرائيلي في بيان، بعد أسبوع من قطع إسرائيل إمدادات المياه عن غزة كجزء من “حصار كامل”، إن “هذا سيدفع السكان المدنيين بالهجرة إلى جنوب ”.

فيما أكدت بلدية بني سهيلة جنوب قطاع غزة، استئناف إمدادات المياه إلى القرية، بحسب وكالة فرانس برس.

الوضع الكارثي في غزة

ومنذ 7 أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 2670 فلسطينيا، وأصيب 9600 آخرين، حسبما ذكرت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد.

وبما أن أكثر من 40% من غزة يسكنها أطفال تقل أعمارهم عن 15 عامًا، فقد قُتل أكثر من 700 طفل في الأسبوع الماضي وسط الغارات الجوية الإسرائيلية القاتلة.

فيما أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الأحد، أن أكثر من 1000 شخص في عداد المفقودين حاليا تحت أنقاض المباني التي استهدفتها الغارات الجوية الإسرائيلية القاتلة في قطاع غزة.

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