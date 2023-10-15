الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يحذر من جريمة ضد الإنسانية فى غزة

غزة
غزة

طالب رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، الأمين العام أنطونيو جوتيريش بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي وصفه بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، وأشار منصور إلى أن إسرائيل أخطرت نحو نصف مليون فلسطيني في غزة بضرورة مغادرة منازلهم خلال 24 ساعة استعدادًا لشن هجوم بري محتمل.

وأكد منصور، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع الدولي مطالب بالقيام بدوره في حماية الشعب الفلسطيني من هذه المجزرة المرتقبة، والعمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المحاصرين، وحذر منصور من أن إسرائيل تسعى إلى تهجير قسري للفلسطينيين وتغيير الوضع الديمغرافي في الأراضي المحتلة.

وأضاف: "غزة تعاني من كارثة إنسانية، فلا مأوى ولا ماء ولا كهرباء ولا طعام ولا دواء، وكل شبر في غزة مستهدف من قبل الطائرات والدبابات والبوارج الإسرائيلية. نحن بحاجة إلى إنهاء هذا العدوان على وجه السرعة، وإرسال مواد غذائية وطبية لإغاثة أهلنا هناك، ومنع محاولات إسرائيل لتطهير فلسطين من أبنائها".

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