الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: لا خيار سوى المقاومة ضد العدوان الإسرائيلى

قصف غزة
قصف غزة

أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، أن الموقف المصري كان واضحًا منذ الشرارة الأولى، ومنتشر على جميع الجهات.

وأضافت أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعتبر شريكًا رسميًا لحل الأزمة ووقف التصعيد القائم ضد الشعب الفلسطيني.

ونوهت زهران بأن ما يحدث في غزة هو حرب إبادة ضد سكان القطاع، وهذا يتضح من التصعيد، وتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت: الحكومة الإسرائيلية تنتهك كل المعايير الدولية، وخاصة الديموجرافية، والتي تتمثل في التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأوضحت زهران أن الخيارات المتاحة حاليًا لسكان غزة هي المقاومة، ضد ما تفعله الحكومة الإسرائيلية والقصف المنظم للمدنيين.

 

 

 

أستاذ العلاقات الدولية العدوان الإسرائيلى الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية إيمان زهران

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