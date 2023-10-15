خبير علاقات دولية: الرئيس السيسى حريص لدخول المساعدات الإنسانية لغزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية، إن مطالب مصر واضحة والتي تتمثل في وقف التصعيد من جانب الحكومة الإسرائيلية.

أكد سيد، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص بشكل كبير لدخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وعدم إشراك المدنيين في الصراع الإسرائيلي.

أضاف خبير العلاقات الدولية، أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأمريكية، من اللقاءات الفعالة التي ساهمت في إيصال الأهداف والرسائل للطرف الآخر، بالإضافة إلى توصيل الصورة الصحيحة للانتهاكات الإسرائيلية.

أوضح سيد أن توضيح الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاكل التي تواجه سكان غزة، والتي تتمثل في انقطاع الكهرباء والماء، والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، من الأمور التي قد تسهم في الضغط على الولايات المتحدة في التعجيل بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.