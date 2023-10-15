الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح فى الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت اليوم، فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحافظة الغربية، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية. وبحضور الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية .

وقال الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا لمحصول القمح، لأنه محصول استراتيجي ويمثل أمنًا غذائيًا قوميًا، وأن المستهدف هذا العام هو زراعته في محافظة الغربية على مساحة 190000 فدان وفقًا للدورة الزراعية الإلزامية، ويجب الالتزام بها وبالسياسة الصنفية. 

وأشار إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتوفير التقاوي ذات المواصفات الجيدة التي تتناسب مع طبيعة التربة والظروف البيئية المحلية، والتي تكون مقاومة للأمراض والآفات، حيث تساهم في تحقيق معدلات إنتاجية أعلى وتقليل الخسائر بفضل الأصناف المحسنة، وتحسين جودة المحصول بهدف زيادة العائد الاقتصادي للمزارع.
وأضاف أبو شادي أنه تم الاستعداد لموسم الزراعة الشتوية من خلال توفير التقاوي والأسمدة في الجمعيات الزراعية، وتوفير الإرشادات المختلفة للمزارعين وطرق ومواعيد الزراعة السليمة لتحقيق المستهدف هذا العام.
وأشار أبو شادي إلى أن مديرية الزراعة بالغربية، ممثلة في الإرشاد الزراعي، تتواجد مع المزارع على مدار موسم الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية حسب ظروف التغيرات المناخية، لتقديم الإنذار المبكر عن سوء الأحوال الجوية، سواء من خلال الإرشاد على الطبيعة أو الجمعيات الزراعية، كما يتم تقديم الممارسات الزراعية الجديدة للفلاح من خلال التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، التي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه بشكل كبير.

وزارة الزراعة بالغربية الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح محصول استراتيجى وأمن غذائي قومى للدورة الزراعية

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