"الصحفيين" تنظم ندوة عن "الحركة الوطنية الفلسطينية ومستقبلها"

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، ندوة بعنوان "الحركة الوطنية الفلسطينية ومستقبلها"، ناقشت كتاب المؤرخ والباحث والكاتب الفلسطينى عبد القادر ياسين الصادر مؤخرًا بعنوان "الحركة الوطنية الفلسطينية فى القرن العشرين".

شارك في الندوة صلاح عبد الرؤوف الباحث المتخصص فى قضايا فلسطين، وحسام محمود ممثلًا عن حركة مقاطعة إسرائيل "بى دى إس"، والكاتب الصحفي والباحث كارم يحيى.

وقال الكاتب الصحفي كارم يحيى، إنه يوجد مدرسة في كتابة التاريخ الفلسطيني تبلورت في فترة الستينيات وشكلت وعي أجيال لاحقة، وليس في فلسطين فقط ولكن بامتداد العالم العربي كله.

وأضاف خلال كلمته في الندوة، أن كتابات المؤرخ الفلسطيني عبدالقادر ياسين، نشر الكثير منها في القاهرة بعد ١٩٦٧ في مجلة الطليعة والكاتب.