كاتب صحفى: "إسرائيل تدرك أن الموقف المصرى هو الأكثر صلابة"

علق الكاتب الصحفي جمال رائف، على لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الأمريكي بشأن تطور الأحداث في قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر تؤكد في الحقيقة أن محطة القاهرة هى المحطة الأخيرة في زيارته قبل العودة لإسرائيل.

وأضاف أن أمريكا وإسرائيل تدركان أن الموقف المصري هو الموقف الأكثر صلابة وقوة وحجر الأساس الحقيقي تجاه تحقيق أي مخططات غير مرغوب فيها تجاه القصية الفسطينية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية كان يحاول قبل القدوم للقاهرة أن يحصل على بعض وجهات النظر الأخري تتطابق مع وجهة النظر الخاصة بالقاهرة، موضحًا أن مصر هى العقبة الحقيقية أمام ذوبان وتصفية القضية الفلسطينية.