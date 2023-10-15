الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث استراتيجى: مصر هى الطرف الوحيد الذى يملك مفاتيح الحل بين فلسطين وإسرائيل

غزة
غزة

قال الدكتور محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدور المصري هو الأكثر محورية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بكل أبعادها وجوانبها، لاسيما فيما يتعلق بجولات التصعيد المستمرة أو التاريخية التي حدثت بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأضاف "الشيمي" خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر هي الطرف الوحيد الذي يملك كل مفاتيح الحل فيما يتعلق بهذا التصعيد، ولذلك سارعت القوى الإقليمية والدولية بشكل مكثف إلى التواصل مع القيادة المصرية؛ لمحاولة احتواء هذا التصعيد وتداعياته الكارثية على كلا الجانبين، فضلًا عن التوصل إلى تهدئة تحفظ الاستقرار في المنطقة.

القضية الفلسطينية إسرائيل الفصائل الفلسطينية اكسترا نيوز غزة

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