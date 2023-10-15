الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هبة هجرس: ممتنة لكل من دعمني للحصول على منصبي في الأمم المتحدة

الدكتورة هبة هجرس
الدكتورة هبة هجرس

أعربت الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة الدكتورة هبة هجرس عن امتنانها لكل من دعمها فى طريق فوزها بمنصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معتبرة أن حصولها على المنصب الآن هو ثمرة ما تحظى به المرأة المصرية بشكل عام والمرأة المصرية ذات الإعاقة بشكل خاص من تمكين فى كافة المجالات وعلى رأس ذلك تمكينها من تولي المناصب القيادية.

وثمنت هجرس الدعم الشعبي الكبير سواء بشكل شخصي أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من كل الشعب المصري الذي لاقته طوال فترة المنافسة معتبرة أن هذا الدعم المعنوي كان بمثابة الدافع والحافز للاستمرار والإصرار للحصول على المنصب.

وقدمت هجرس شكرها لكل الشخصيات العالمية الرفيعة التي منحتها دعمها معنويًا فى طريق حصولها على المنصب مؤكدة أن دعم هذه الشخصيات الأممية الرفيعة يحملها مسئولية أخلاقية مضاعفة تجاه بذل أقصى الجهد للنهوض بملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عالميًا. 

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"القومي للمرأة" يهنئ هبة هجرس بعد تعيينها مقررًا معنيًا بذوي الهمم بالأمم المتحدة

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“ذوي الإعاقة” تهنيء هبة هجرس بفوزها بمنصب المقرر الخاص المعني بحقوقهم بالأمم المتحدة

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