الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلينكن: أمريكا ستظل داعمة لإسرائيل ولكن يجب تفادى سقوط المدنيين

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس وما قامت به حتى لا يتكرر ذلك، مؤكدًا أن الطريقة التي تدافع بها عن نفسها مهمة ولكن يجب تفادي سقوط المدنيين.

وأضاف، خلال تصريحاته للصحفيين، أن أمريكا ستظل داعمة لإسرائيل، ولكن يجب احترام القيم المشتركة، وتفادي سقوط المدنيين.

سبب زيارته لعدد من الدول العربية

وأشار إلى أنه بعد زيارته لإسرائيل قام بزيارة كل من الأردن البحرين قطر الإمارات العربية المتحدة السعودية، والآن مصر والهدف من هذه الزيارات هو لرؤية كل هؤلاء الشركاء والإصغاء إليهم وننظر كيف نتعامل مع هذه الأزمة، مؤكدًا أن هناك قيمًا مشتركة بكل هذه الزيارات.

وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمريكا داعمة لإسرائيل تفادي سقوط المدنيين الدول العربية

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