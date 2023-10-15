كل ما تريد معرفته عن خطوات الكشف المبكر عن سرطان الثدي

يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا، ويبدأ بظهور تكتل في أحد الثديين، أو تحت الإبط أو ظهور تورم، أو تغير في حجم الثدي، وخروج إفرازات، ونادرًا ما يكون هناك شعور بالألم، وقد يعجز البعض عن تشخيص المرض في مراحله الأولى مما يزيد من فرص تفشيه.

التشخيص المبكر

يتيح الفحص الذاتي في المنزل إمكانية الكشف المبكر عن سرطانات الثدي، باستخدام العينين واليدين، وإذا تم ملاحظة أمر غريب، يتم استشارة الطبيب المتخصص على الفور، وخاصة أن الدولة توفر حملات للكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال مبادرة 100 مليون صحة.

كما أن إجراء التحاليل والاختبارات يعد أمر في غاية الأهمية عند اكتشاف تكتل يشتبه في كونه سرطانيًا، ويتم التشخيص عن طريق أشعة الماموجرام أو إجراء الموجات فوق الصوتية على الثدي أو الخضوع لإجراء لاستئصال أنسجة من الثدي لفحصها.

أعراض تتطلب استشارة الطبيب

إذا لاحظت الشعور بألم بسيط أو عدم الراحة، أو الشعور بكتلة، أو تصلب، أو منطقة متكتلة محددة في الثدي لم تلاحظ من قبل، أو تغييرات في جلد الحلمة أو الهالة ومقترنة بإفرازات دموية أو مائية تلقائية من حلمة واحدة، فيجب استشارة الطبيب على الفور.

أنواع أمراض الثدي



أمراض الثدي تشمل العيوب الخلقية أو الوراثية، والأمراض المكتسبة العيوب أو الأمراض الوراثية: مثل عدم اكتمال نمو الثدي، تفاوت في حجم الثديين /الحلمات، الثدي الإضافي، وتليفات الثدي التي تؤثر في الشكل، الأمراض المكتسبة: تشمل الإلتهابات الميكروبية، الغير ميكروبية، والأورام الحميدة وغير الحميدة.

مستشفى بهية

ومن أنجح التجارب في مجال الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي «مستشفى بهية»، التي تقدم خدمات الكشف والعلاج المبكر لمرضى سرطان الثدي بالمجان، وباستخدام أحدث التقنيات العالمية، وقد قامت المستشفى بإجراء 17959 عملية جراحية، وعلاج 250210 حالة بالإشعاع، و102241 بالعلاج الكيماوي.