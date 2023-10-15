الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات ميدانية لمتابعة مبادرة خفض الأسعار في دمياط

سكرتير عام دمياط
سكرتير عام دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالمبادرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية " السكر،الزيت، العدس، الفول،الجبن، الألبان،  المكرونة والارز" بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥%، هذا إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة ١٥% وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

حيث قاد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، حملة تضمنت ممثلين عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، تفقدوا خلالها الأسواق وعدد من المحال التجارية بمدينة دمياط، حيث تم التأكيد على الالتزام بالمبادرة بتخفيض الأسعار والإعلان عنها أمام المواطنين، كما تم التأكد من توافر السلع وصلاحيتها وجودتها  للحفاظ على صحة المواطنين.

وتستمر تلك الجهود لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لأى صور لاحتكار السلع الغذائية والأساسية أو المغالاة فى أسعارها، علاوة على التأكد من تطابقها للمواصفات والاشتراطات الصحية.

تموين دمياط دمياط 12 مخالفة تموينية أسعار أحداث دمياط

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