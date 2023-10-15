الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن،بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة ( WADI ALKARM )  والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 57750 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية  حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19195 طن تشمل: 10008 طن يوريا و1000 طن علف و3600 طن مولاس و4587 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79748 طن تشمل: 3728 طن حديد و  16056 طن خردة و17645 طن ذرة و7400 طن سكر و10652 طن فول و1700 طن فول صويا و17766 طن قمح و4801 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 600 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 538 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4684 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18551 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 419414 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4915 شاحنة.

وتم التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز شئون البيئة لإنشاء مرصد بيئي متكامل على مساحة 180م مربع داخل ميناء دمياط، يعمل على القياسات البيئية المتنوعة وتم ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر ويتميز بانه مرصد متكامل يتم من خلاله إجراء جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دوليًا.

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