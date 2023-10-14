ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر، من البضائع العامة 23752 طن تشمل: 6213 طن يوريا و900 طن علف و4100 طن مولاس و12539 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد، من البضائع العامة 53458 طن تشمل: 8168 طن خردة و1247 طن ابلاكاش و14895 طن ذرة و8936 طن سكر و2000 طن فول صويا و7412 طن فول و10800 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 508 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 374 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2340 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8950 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 416786 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2505 شاحنة.