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رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال القاهرة بالرقم القومي 2023 المرحلة الثانية

رياض أطفال
رياض أطفال

ارتفع معدل البحث على محركات "جوجل" لمعرفة نتيجة تنسيق رياض أطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة المرحلة الثانية، تزامنًا مع إعلان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية رياض أطفال تجريبي وعام.

نتيجة تنسيق رياض أطفال بالرقم القومي 2023

ونتيجة لذلك يستعرض "الدستور" موعد نتيجة تنسيق رياض اطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة المرحلة الثانية ورابط الحصول عليها. 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية رياض أطفال القاهرة

قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية رياض أطفال القاهرة، تظهر اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً، موضحة أن أولياء الأمور يمكنهم الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية رياض أطفال القاهرة، فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم من هنا.

تعليمات مديرية التعليم لأولياء الأمور 

ووضعت مديرية التعليم بالقاهرة، تعليمات هامة بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية رياض أطفال، وفقًا للآتي: 

- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً .

- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .

- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .

- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

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التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية 

- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .

- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .

- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد فتحت باب التقديم إلكترونيًا في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجاري 2023/2024، لمدة شهرًا كاملًا من 1 إلى 30 يونيو الماضي.

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