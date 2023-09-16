السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دورة تدريبية لتنمية مهارات معلمات رياض أطفال المعاهد النموذجية بكفر الشيخ

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

انطلقت، اليوم، أُولى دورات تنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات)، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ضمن البرنامج التدريبي لهنَّ الذي يشمل عدة مستويات، سيتم تنفيذها طبقًا للخطة الزمنية المحددة على مدار العام الدراسي، وتستمر هذه الدورة لمدة ستة أيام، بدءًا من اليوم حتى الخميس 21/ 9/ 2023م، بواقع 4 ساعات تدريبية يوميًّا، ويحاضر بها مجموعة متميزة من معلمي اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

  • رئيس أزهرية كفر الشيخ يحضر الندوة

ومن جانبه، فقد أكد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حضور افتتاح البرنامج التدريبي منذ انطلاق اللحظات الأولى له اليوم بمقر قاعة التدريب بمعهد محمد رجب الابتدائي المجاور للمنطقة، مؤكداً على أهميته في تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى معلمات مرحلة رياض الأطفال بالمعاهد، مشيراً إلى ضرورة الإستفادة من هذه الدورات بأكبر قدر ممكن، ومطالباً القائمين علي التدريب بإعداد مادة علمية متكاملة وتعميمها على المتدربين للرجوع لها حال الحاجه.

ويقام هذا البرنامج تلبية للاحتياجات التدريبية لمعلمات رياض أطفال المعاهد النموذجية والتي تم استحداث قاعات لغات بها؛ ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري واتخاذ كل ما يلزم نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.

  • تهدف الدورة لتنمية مهارات التدريس باللغة الانجليزية

وتهدف هذه الدورة إلى تنمية مهارات التدريس باللغة الإنجليزية لمعلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية، وتستهدف الدورة المنفذة بأسلوب التدريس المصغر، عدد من المهارات التي تعمل على تنميتها لدى المعلمات منها: المبادئ الأساسية لصوتيات اللغة الإنجليزية، وأجزاء الكلام في اللغة الإنجليزية، والفرق بين ترتيب الجملة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فلسفة المنهج الجديد (2.0) وآليات تحضير الدرس به، إضافةً إلى مجموعة من الألعاب والأنشطة التربوية المحققة لأهداف المنهج.

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وتأتي فعاليات التدريب بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية بناءًا على تعليمات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتحت إشراف ومتابعة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، وبالتعاون بين إدارة التدريب والتعليم النموذجي ورياض الأطفال وتوجيه اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

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