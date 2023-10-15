الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: المستشفيات الجامعية تقدم 60% ؜من الخدمات الصحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 توجه الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، على رأس وفد من الهيئة، لزيارة جامعة الزقازيق، استجابة لدعوة الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، لمناقشة آليات حصول مستشفيات الجامعة على اعتماد "GAHAR"، استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطن المصري والمضي قدما نحو التغطية الصحية الشاملة.

وأعرب الدكتور أحمد طه عن سعادته بتواجده بحرم جامعة الزقازيق باعتبارها صرح تعليمي عريق يضم قطاع طبي كبير وهام، يتكون من ١٠  مستشفيات، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لتقديمها خدمات طبية وعلاجية بالتخصصات المختلفة لحوالي ٨  مليون مواطن، بالإضافة إلى المرضى المترددين عليها من المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أهمية حصول مستشفيات جامعة الزقازيق على الاعتماد وفقا للمعايير الوطنية الصادرة عن "GAHAR" لتحسين الأداء وتعزيز جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات وضمان أمان وسلامة المرضى.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن المستشفيات الجامعية تلعب دورًا محوريًا في النظام الصحي المصري وتقدم اكثر من ٦٠٪؜ من خدمات الرعاية الصحية من الدرجة الثالثة، مشيرًا إلي أنها قامت بدور فعال أثناء التصدي لجائحة كورونا، كما أنها تساهم في تنفيذ  كافة المبادرات الرئاسية الصحية.

وأشار دكتور أحمد طه إلى ضرورة إدراج معايير الجودة ضمن مناهج طلاب كليات القطاع الصحي قبل التخرج وضمن البرامج التدريبية الخاصة بالدراسات العليا كمطلب هام نسعى إلى تحقيقه بالتنسيق مع المجلس الأعلي للجامعات والمجلس الصحي المصري لتخريج  وتدريب كوادر طبية وتمريضية متميزة.

نظام التامين الصحي

وأكد د. طه علي  تكثيف الجهود نحو ضم المستشفيات الجامعية إلي نظام التامين الصحي الشامل، وأعرب فخره بحصول مستشفى احمد شوقي لطب المسنين التابعة لجامعة عين شمس، والمعمل الرئيسي بمستشفي الجراحة جامعة الزقازيق على الاعتماد، الى جانب حصول معامل معهد جنوب مصر للأورام التابع لجامعة أسيوط على شهادة الاعتماد المبدئي.

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: التأمين الصحى الشامل عبور جديد نحو المستقبل

ومن جانبه، أكد د.خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تسعى جاهدة للارتقاء بقطاع المستشفيات وتقديم خدمات صحية تتوافق مع أعلى مستويات الجودة العالمية، مشيدا بالدور الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تقديم كافة أوجه الدعم سواء بمرحلة ما قبل الانشاء أو مساعدة المنشآت القائمة بالفعل  للتأهل والحصول على الاعتماد الصادر عن الهيئة.

كما افتتح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ود.أحمد عناني، رئيس مجلس إدارة المستشفيات وعميد كلية طب الزقازيق، البرنامج التدريبي الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع ادارة كلية الطب والخاص بتدريب الكوادر الطبية علي معايير جودة الرعاية الصحية واعتماد GAHAR، والمستمر على مدي ثلاثة أيام، بحضور مديري المستشفيات، والفرق الطبية والتمريضية، ومديري ومسئولي إدارات الجودة بالمستشفيات، وذلك بالمركز العلمي بمبنى الجراحة الجديد بالجامعة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد د.أحمد طه، أن الهدف من التدريب تعزيز وعي مقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات جامعة الزقازيق بأهمية الجودة في الخدمات الصحية والوصول إلى الفهم الصحيح للمعايير الوطنية لجودة الخدمات الصحية، وامكانية تطبيقها بشكل صحيح وفعال، مشيدا بالاهتمام الذي توليه قيادات الجامعة وعلى رأسهم الدكتور خالد الدرندلي بحصول مستشفيات الجامعة علي اعتماد GAHAR، والذي يعد بوابة الدخول الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

إصدارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

وأضاف، أن إصدارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تشمل 7 حزم من المعايير المختلفة والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، والتي تتناسب مع طبيعة كل منشأة، وتهدف إلى توفير خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية وبما يضمن راحة وسلامة المريض وأسرته. ومراقبة استدامة الالتزام بتطبيق المعايير بالمنشآت الطبية المعتمدة.

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الرقابة الصحية: اعتماد وتسجيل 9 وحدات ومراكز طب أسرة بالأقصر والإسماعيلية والسويس


وفي ذات السياق، أوضح الدكتور حسام أبوساطي، أن التعاون القائم بين الهيئة وجامعة الزقازيق يهدف إلى اتخاذ خطوات جادة لتأهيل المستشفيات التابعة للجامعة للحصول على الاعتماد بالاضافة إلى مراجعة التصميمات الهندسية للمنشأت الجديدة( مستشفى العيون، ومستشفى السلام) لتتوافق مع المعايير تيسيرا لحصولها على الاعتماد فور الانتهاء من الانشاءات والتجهيزات الطبية اللازمة لها ودخولها الخدمة، مشيرا إلى أن الهيئة توفر خدمات وبرامج تدريبية، وورش عمل وندوات  لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الصحي على تطبيق جودة الرعاية الصحية.

وخلال البرنامج التدريبي، استعرض الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس ادارة الهيئة، رحلة المنشأة نحو الحصول على الاعتماد المبدئي وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تتضمن معايير  السلامة الوطنية وتهدف إلى ضمان أمان وسلامة المريض ومقدمي الخدمة الصحية والمنشأة والبيئة المحيطة، بالاضافة إلى شرح معايير إدارة الدواء، والتواصل الفعال مع المريض وأسرته.

تسجيل الملف الطبي
 

وبنهاية الزيارة، تفقد الدكتور أحمد طه المعمل الرئيسي بمستشفى الجراحة بجامعة الزقازيق والذي يعتبر أول معمل بالجامعات المصرية  يحصل على اعتماد "جهار"، حيث تفقد أقسام المعمل (استقبال المرضى، وقسم الميكروبيولوجي، والكيميائي، والباثولوجي)، وتعرف على رحلة المريض داخل المعامل بداية من تسجيل الملف الطبي، ومرورا بسحب العينه،  حتى الحصول على النتائج والنظام الالكتروني المطبق بالمعمل.


شارك باللقاء د وائل الدرندلي، عضو مجلس إدارة الهيئة،  د.وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، د. غادة نصر، مدير ادارة الجودة بالمستشفيات الجامعية.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التغطية الصحية الشاملة جامعة الزقازيق خدمات طبية خدمات الرعاية الصحية

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